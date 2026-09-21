Los Chiefs y Patrick Mahomes lucen como antes, pero ahora con nueva ayuda

La temporada pasada, los Kansas City Chiefs perdieron a más que Patrick Mahomes, su jugador clave de la franquicia, debido a una lesión que puso fin a la temporada.

Mucho antes de que el mariscal de campo estrella se lesionara dos ligamentos de la rodilla izquierda en diciembre pasado, los Chiefs ya habían perdido el aire de invencibilidad que habían construido mientras se convertían en el equipo más temido de la NFL en partidos cerrados.

Esa cualidad les había valido a los Chiefs tres títulos de Super Bowl bajo la dirección del entrenador Andy Reid y una racha de 17 victorias consecutivas en partidos decididos por ocho puntos o menos. Esa racha se rompió en el primer partido del año pasado y a partir de ahí sólo empeoró.

Al final de la temporada pasada, su récord en juegos de una anotación era 1-9, un cambio que algunos atribuyen al juego inconsistente de Mahomes antes de su lesión, o a que un elenco de receptores y corredores de apoyo se había debilitado. El ala cerrada Travis Kelce, uno de los receptores de pases más prolíficos en la historia de la posición, estaba en medio de una de sus peores temporadas estadísticas. En el terreno, los Chiefs se ubicaron cerca del tercio inferior de la liga en yardas por acarreo.

Pero dos juegos después de esta nueva temporada, Kansas City tiene marca de 2-0 y nuevamente parece un equipo al que se podría temer en la AFC.

Mahomes parece desinhibido por su lesión de rodilla, y ahora tiene una serie de creadores de juego a su alrededor, encabezados por una cara familiar y una nueva. Y en la victoria del domingo en tiempo extra por 33-30 contra Indianápolis, los Chiefs demostraron nuevamente que saben cómo ganar un juego cerrado y al mismo tiempo superar una jugada salvaje que podría haber cambiado el resultado.

“Nunca hubo dudas de que íbamos a conseguir esa victoria”, dijo Kelce.

Un gol de campo de 40 yardas cuando el tiempo expiraba por parte de Harrison Butker le dio a los Chiefs su octava victoria consecutiva en tiempo extra en la temporada regular, empatando un récord de la NFL que también ostentaba San Francisco (2003-10). Mahomes, quien lanzó para 382 yardas y tres touchdowns, ahora tiene 25 series ganadoras en el último cuarto o tiempo extra. Los Chiefs se unen a Las Vegas, Cincinnati y Buffalo como los únicos equipos invictos que quedan en la AFC.

“De eso se trata esta NFL, de encontrar una manera de ganar juegos”, dijo Mahomes en el programa “Sunday Night Football” de NBC.

Kansas City pensó que tenía el juego ganado cinco minutos restantes en tiempo extra.

Empatado 30-30, el mariscal de campo de los Colts, Daniel Jones, conectó con Laquon Treadwell para una ganancia de 48 yardas hasta la yarda 17 de Kansas City cuando Treadwell se tambaleó y recuperó la atrapada mientras evadía una entrada de L’Jarius Sneed. Tratando de ganar más yardas, Treadwell fue tacleado por el cornerback de los Chiefs, Nohl Williams, quien golpeó el balón para un balón suelto recuperado por Kansas City. Según las reglas de tiempo extra de la temporada regular que han estado vigentes desde 2025 y que permiten a cada equipo al menos una posesión cada uno, Kansas City creyó que había ganado el juego al forzar una pérdida de balón y evitar que los Colts empataran el juego en su primera serie de tiempo extra.

Una revisión oficial, sin embargo, encontró que la mano izquierda de Sneed rozó la cadera derecha de Treadwell al mismo tiempo que aseguraba su captura, un roce de unos pocos dedos que apenas fue suficiente para contar a Treadwell como caído por el contacto, por leve que fuera, en ese momento. Anuló el balón suelto que siguió. Los Colts todavía estaban vivos.

Un touchdown ganaría el juego para Indianápolis, pero tres jugadas después todavía no estaba cerca de la zona de anotación. En cuarta y octava, a 15 yardas de una anotación, los Colts pusieron su ofensiva en el campo y parecían listos para atacar si hubieran visto la defensa que querían. Cuando no lo hicieron, los Colts patearon el gol de campo para empatar 30-30. Al hacerlo, a Mahomes le quedó mucho tiempo para montar una remontada.

“Me ordenaron una jugada”, dijo el entrenador de los Colts, Shane Steichen, sobre la decisión del cuarto intento. “Me tuvo que encantar el aspecto para ejecutarlo allí”.

Mahomes corrió hacia la reunión con 3:06 restantes en tiempo extra sabiendo que el siguiente marcador ganaría. Él y los Chiefs lo hicieron realidad al recurrir al arma más nueva de la franquicia, Kenneth Walker, el Jugador Más Valioso del Super Bowl del pasado mes de febrero para Seattle, quien se convirtió en el preciado fichaje del equipo en la temporada baja como agente libre.

Walker corrió el balón tres veces para 18 yardas, atrapó un pase de 22 yardas de Mahomes y corrió dos yardas más para preparar la patada ganadora de Butker.

Una semana después de producir 191 yardas desde la línea de golpeo, la mayor cantidad de su carrera, durante su debut con los Chiefs en la Semana 1, un total ayudado por las 14 tacleadas rotas de Walker, la mejor marca de la liga, terminó con 117 yardas terrestres en 24 acarreos y agregó 61 yardas recibiendo contra los Colts. Walker ha parecido la pieza faltante capaz de quitarle presión a Mahomes en el suelo y abrir el juego aéreo.

“Supongo que podemos hacer estilo libre”, dijo Walker a NBC en una entrevista posterior al juego sobre su conexión con Mahomes. “Si estoy abierto o si alguien abre, el juego se descompone, él es capaz de hacer jugadas, así que es genial jugar con él”.

Aún más alentador para Kansas City no fue sólo la rapidez con la que una nueva incorporación como Walker se ha integrado a la ofensiva, sino cuánto se parecía Kelce, el ala cerrada récord que ayudó a impulsar la dinastía del equipo junto a Mahomes, a su antiguo yo el domingo.

Kelce ha debatido si retirarse en cada una de las últimas dos temporadas bajas después de producir totales de yardas más bajos de su carrera y solo ocho touchdowns combinados en 2024-25. Su objetivo era realizar menos de siete pases por partido la temporada pasada.

El domingo, Kelce, más rápido y ágil, fue atacado 11 veces, más que cualquier receptor de pases de los Chiefs. Atrapó nueve pases para 101 yardas, incluido un touchdown que dejó a su esposa, la superestrella del pop, Taylor Swift, señalando su anillo de bodas en una suite en celebración. Fue su primer juego con más de 100 yardas y un touchdown desde la Semana 7 de 2023. Kelce ahora tiene 128 yardas después del contacto esta temporada, la mayor cantidad en su carrera en los primeros dos juegos de una temporada, según ESPN.

“Estamos en una zona en este momento donde todos se alimentan unos de otros y eso sólo nos hace mejores y nos hace jugar más duro unos para otros”.

Las contribuciones de Mahomes y sus coprotagonistas, y el coraje del equipo al final del juego, han mantenido a los Chiefs invictos. Aún está por verse si esos factores también pueden revertir una tendencia preocupante en el transcurso de una temporada larga. Entre 2017 y 2022, los Chiefs se ubicaron entre los 10 mejores de la liga en anotación cada temporada y lideraron la NFL en puntos en 2018 y 2022. Sin embargo, en los últimos tres años, ocuparon el puesto 15 tanto en 2023 como en 2024 antes de caer al puesto 21 la temporada pasada.

“La paridad en esta liga es una locura”, dijo el entrenador de los Chiefs, Reid. â€œVas a tener algunos juegos de una vez. Hay que esforzarse, y nuestros muchachos lo hicieron”.