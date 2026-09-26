Enormes multitudes saludan al Papa en París antes de una misa al aire libre

Cientos de miles de personas saludaron al Papa León XIV en el centro de París durante una gigantesca misa al aire libre.

La multitud aplaudió mientras el pontífice avanzaba por la avenida de los Campos Elíseos bajo el Arco de Triunfo, saludando a la multitud desde su papamóvil.

El jefe de la Iglesia Católica bendijo a varios bebés mientras se detenía en distintos puntos de la avenida mientras se escuchaban cánticos de “Leo, Leo”.

Se espera que más de medio millón de personas asistan al evento que se celebrará el sábado en el corazón de la capital francesa y se ha construido un altar especial en la Plaza de la Concordia para la ceremonia.