Enormes multitudes saludan al Papa en París antes de una misa al aire libre

Cientos de miles de personas saludaron al Papa León XIV en el centro de París durante una gigantesca misa al aire libre.
La multitud aplaudió mientras el pontífice avanzaba por la avenida de los Campos Elíseos bajo el Arco de Triunfo, saludando a la multitud desde su papamóvil.
El jefe de la Iglesia Católica bendijo a varios bebés mientras se detenía en distintos puntos de la avenida mientras se escuchaban cánticos de “Leo, Leo”.
Se espera que más de medio millón de personas asistan al evento que se celebrará el sábado en el corazón de la capital francesa y se ha construido un altar especial en la Plaza de la Concordia para la ceremonia.
El presidente francés, Emmanuel Macron, que se reunió con Leo para conversar durante una hora el viernes, no asistirá a ninguna de las misas del Papa durante su visita de cuatro días a Francia, en gran medida para evitar violar la estricta separación de Estado y religión en Francia.
Pero a la misa en los Campos Elíseos asistirán la esposa de Macron, Brigitte, y el primer ministro Sébastien Lecornu.
También se espera que asistan varios candidatos para las elecciones presidenciales del próximo año.
Marine Le Pen, del partido de extrema derecha Agrupación Nacional, y el conservador Bruno Retailleau fueron fotografiados en la Place de la Concorde antes del evento, mientras que los centristas Edouard Philippe y Gabriel Attal también estarán allí.
El alcalde de Le Havre y ex primer ministro francés, Edouard Philippe, y el ex primer ministro Francois Fillon también fueron vistos en la Place de la Concorde.
Más temprano el sábado, el Papa se reunió con inmigrantes mientras visitaba el centro Maison Bakhita, una asociación de apoyo a los refugiados, y elogió a la organización por invitarnos “a ver a los que son invisibles”.
Durante la visita Leo afirmó que era “posible encontrarse y vivir juntos en dignidad y paz”.
También destacó “el papel fundamental de la mujer en la construcción de una civilización del amor”.
El Papa también advirtió sobre los peligros de la inteligencia artificial (IA) al inicio de su visita a Francia el viernes.
Leo advirtió contra “perder nuestra humanidad en medio de un paraíso de máquinas” en amplios comentarios dirigidos a funcionarios de la Iglesia y del Estado en el Palacio del Eliseo.
Se esperan grandes multitudes durante el viaje del pontífice, que la Iglesia cree refleja una espiritualidad creciente entre los franceses y otros europeos.
El domingo, 150.000 personas se inscribieron para asistir a misa en el santuario pirenaico de Lourdes.
El Papa estará el lunes en Metz, en el noreste de Francia, donde rendirá homenaje a Robert Schuman (1886-1963), padre fundador de la Unión Europea y ferviente católico, hoy candidato a la beatificación.
Nacido en Chicago en 1955, el Papa León XIV originalmente se llamaba Robert Prevost, un nombre francés.
Su abuela paterna nació en Le Havre, Normandía, en 1894. Cuando se casó en Estados Unidos muchos años después, ella y su marido italiano adoptaron el nombre de Prevost, que había sido el apellido de soltera de su madre.