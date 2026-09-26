‘Crimen espantoso’: Vecino acusado de asesinato después de que el conductor de Georgia DoorDash fuera encontrado desmembrado

Los restos desmembrados de una mujer fueron encontrados en bolsas de basura en un complejo de apartamentos en Georgia, dijo la policía el viernes.

Shanteria Mosley fue descubierta en el maletero de un automóvil en el suburbio de Smyrna en Atlanta esta semana, dijo el Departamento de Policía de Smyrna en un comunicado de prensa el viernes.

Mosley, conocido por familiares y amigos como “KT”, trabajaba como conductor de entrega de DoorDash, según la policía.

Las autoridades dijeron que una bolsa de basura “fue apretada con fuerza, mostrando el contorno de una parte del cuerpo”.

â€”Este es un crimen espantoso. No sé de qué otra manera describirlo”, dijo la teniente Meredith Holt, oficial de información pública del Departamento de Policía de Smyrna, en una conferencia de prensa el viernes. “He estado en la aplicación de la ley durante 25 años, he sido parte de múltiples casos de homicidio y trabajé en crímenes contra niños durante 16 años, y este es un crimen particularmente espantoso”.

“No puedo imaginar lo que está pasando la familia”, añadió Holt.

Los familiares de Mosley no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.

La policía dijo que descubrieron el cuerpo de Mosley mientras revisaban el auto en Park Valley Apartments en respuesta a un informe de persona desaparecida a principios de semana.

Las autoridades esperaron a que los funcionarios de la oficina del médico forense del condado de Cobb llegaran al complejo antes de abrir las bolsas para confirmar que contenían partes del cuerpo, según un comunicado de prensa.

Kingston Bradley, de 18 años, de Smyrna, Georgia, fue arrestado y acusado de ocultar la muerte de otra persona y de asesinato por malicia en relación con la muerte de Mosley.

La policía dijo que Bradley vive con su padre en Park Valley Apartments, donde se encontró el cuerpo.

Holt no dijo si Bradley y Mosley se conocían antes del incidente, pero dijo que las autoridades aún están investigando cómo estaban conectados.

Las autoridades dijeron que el caso está activo y que están “dando seguimiento a todas las pistas”.

DoorDash no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Holt dijo que la víctima no estaba trabajando el día que la mataron.