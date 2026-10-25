Elecciones en Serbia: ¿Puede la oposición liderada por estudiantes acabar con el control del poder de Aleksandar Vucic?

La votación comenzó en Serbia el domingo en una elección reñida que podría poner fin a más de una década de gobierno del líder Aleksandar Vucic y su Partido Progresista Serbio (SNS).

Las encuestas sugieren una reñida carrera entre el SNS y la recién formada Lista de Estudiantes, respaldada por jóvenes, que surgió de un movimiento masivo de protesta estudiantil.

Las protestas fueron provocadas por el mortal colapso de la marquesina de una estación de tren en la ciudad de Novi, Triste en 2024.

El desastre mató a 16 personas y provocó una ira generalizada por la supuesta corrupción, los deficientes estándares de construcción y la falta de rendición de cuentas en los proyectos de infraestructura pública. Los manifestantes acusaron al gobierno de permitir que la corrupción y el clientelismo político socaven la seguridad pública, acusaciones que las autoridades han rechazado.

Desde entonces, las manifestaciones que exigen rendición de cuentas se han multiplicado hasta convertirse en el mayor movimiento en Serbia desde la caída del hombre fuerte Slobodan Milosevic en 2000.

Los escándalos que sacudieron a Serbia y están dando forma a las elecciones Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Lo que comenzó con bloqueos y marchas de estudiantes universitarios pronto obtuvo el apoyo de maestros, agricultores y otros sectores de la sociedad serbia, convirtiendo una demanda de justicia por el desastre en un desafío más amplio al control de Vucic en el poder.

Vucic enfrenta un duro desafío electoral

El SNS ganó las elecciones parlamentarias en 2012 y desde entonces ha dominado la política serbia. El propio Vucic llegó al poder por primera vez como primer ministro en 2014 antes de convertirse en presidente en 2017.

Después de convocar elecciones anticipadas el mes pasado, Vucic renunció como presidente para postularse para primer ministro.

Según la Constitución serbia, Vucic no puede presentarse a un tercer mandato presidencial Imagen: Jelena Djukic Pejic/DW

Su segundo mandato presidencial expiraría en mayo de 2027, y la constitución de Serbia le impide cumplir un tercer mandato.

Los críticos lo han acusado de concentrar el poder, socavar los medios independientes y debilitar las instituciones democráticas. Él y su partido niegan las acusaciones.

El movimiento estudiantil ha tratado de canalizar la energía de las protestas callejeras hacia un desafío electoral, presentándose como una alternativa tanto al partido gobernante como a la oposición establecida en Serbia.

Las elecciones también están siendo seguidas de cerca en Europa. Serbia es candidata a ser miembro de la Unión Europea, pero su proceso de adhesión se ha visto obstaculizado por preocupaciones sobre las normas democráticas y el Estado de derecho.

Vucic también ha mantenido estrechos vínculos con Rusia y se negó a sumarse a las sanciones occidentales contra Moscú por su invasión de Ucrania.

La votación se produce seis meses después de la victoria de Peter Magyar en Hungría, cuando derrotó al aliado de Vucic, Viktor Orban.

Los colegios electorales cierran a las 20.00 hora local (19.00 GMT).

La revuelta estudiantil de Serbia: ¿provocará cambios? Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Editado por: Natalie Müller

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