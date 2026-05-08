El tribunal rechaza la redistribución de distritos en Virginia, en un golpe a la respuesta de los demócratas a Trump y el Partido Republicano

alternar título Julia Demaree Nikhinson/AP

La Corte Suprema de Virginia anuló el viernes la redistribución de distritos del Congreso aprobada por los votantes en abril. El fallo es un importante revés para el intento de los demócratas de contrarrestar la reorganización de los mapas electorales a favor del Partido Republicano liderada por el presidente Trump.

Los votantes de la Commonwealth aprobaron el mes pasado (por un margen de 52% a 48%) una enmienda constitucional para permitir la redistribución de distritos. Pero en respuesta a una demanda presentada por republicanos, el tribunal superior de Virginia concluyó que la legislatura liderada por los demócratas cometió errores de procedimiento al colocar la pregunta en la boleta electoral.

La opinión mayoritaria de la Corte Suprema del estado determinó que la legislatura violó el proceso de varios pasos para someter a votación enmiendas constitucionales y que la “violación constitucional contamina incurablemente la votación del referéndum resultante y anula su eficacia legal”.

“Esta violación socava irreparablemente la integridad de la votación del referéndum resultante y la anula y sin efecto”, escribió la mayoría. Ordenó que el estado debe utilizar el mismo mapa de distrito del Congreso en las próximas elecciones que utilizó en 2022 y 2024.

Los republicanos avanzan en la batalla por la redistribución de distritos

La redistribución de distritos podría haber ayudado a los demócratas a ganar cuatro escaños en la Cámara en manos de los republicanos. Eso, combinado con cinco escaños inclinados hacia los demócratas en California y uno en Utah, sumaron 10 escaños.

Pero el fallo de Virginia ahora pondrá al Partido Republicano muy por delante. Los republicanos actualmente tienen una ventaja de hasta ocho escaños y están preparados para obtener escaños adicionales en todo el Sur. Los republicanos ya ocupan la Cámara de Representantes de Estados Unidos por algunos escaños más que los demócratas.

Los republicanos de Florida redistribuyeron distritos en ese estado en abril. Luego, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos debilitara los derechos de voto de las comunidades minoritarias la semana pasada, los republicanos de Tennessee, Alabama y Luisiana comenzaron a redistribuir distritos en sus estados. Tennessee aprobó el jueves un nuevo mapa destinado a cambiar un escaño demócrata.

Por lo general, los estados redistribuyen los distritos al comienzo de la década, cuando llega el conteo del censo. Pero Trump impulsó una carrera de redistribución de distritos a mediados de la década para tratar de mantener el control republicano de la Cámara en noviembre.

El tribunal dijo que el proceso de enmienda violaba la Constitución de Virginia.

La Constitución de Virginia exigía que los distritos fueran elaborados por una comisión bipartidista, pero la enmienda aprobada por los votantes otorgó temporalmente a la legislatura el poder de redistribuir.

Para incluir una enmienda en la boleta electoral en Virginia, la legislatura debe votarla dos veces en sesiones especiales separadas con una elección en el medio. Los abogados de los republicanos argumentaron que la primera votación fue en una sesión especial que había sido convocada mucho antes para tratar otros temas.

También argumentaron que los legisladores no celebraron la votación legislativa a tiempo para publicar la notificación de la enmienda en las puertas de los tribunales, como exige una ley de 1902, 90 días antes de las próximas elecciones.

Los abogados de los demócratas argumentaron que la ley de 1902 había sido derogada y estaba obsoleta. También argumentaron que la legislatura establece sus procedimientos sin revisión judicial y que los errores de procedimiento no deberían anular la voluntad de los votantes en una elección.

Los republicanos aplaudieron el fallo del viernes.

“Los demócratas acaban de aprender que cuando intentas manipular las elecciones, pierdes”, dijo en un comunicado el presidente del Comité Nacional Republicano, Joe Gruters. “Hoy, la Corte Suprema de Virginia se puso del lado del estado de derecho y anuló los mapas inconstitucionales de los demócratas”.

La representante Suzan DelBene, presidenta del Comité de Campaña Demócrata para el Congreso, dijo en un comunicado que “cuatro jueces no electos decidieron dejar de lado la voluntad de los votantes”.

“Este es un revés que envía un mensaje terrible a los estadounidenses: los poderosos y la élite harán todo lo posible para silenciarlos”, dijo. “Los demócratas de la Cámara de Representantes no permitirán que esto suceda. Nuestra democracia se fundó sobre la creencia de que el pueblo tiene la última palabra. En noviembre lo harán, y llevarán a los demócratas a la mayoría en la Cámara”.