Iraola encabeza la lista de candidatos del Palace para nuevo entrenador

Bournemouth El manager Andoni Iraola encabeza Palacio de CristalLa lista de candidatos para sustituir al entrenador saliente Oliver Glasner la próxima temporada.

Glasner, que llevó al club a su primera final europea, dejará Selhurst Park este mes, confirmando su decisión de dimitir en enero.

Palace se encuentra en una etapa avanzada para identificar al sucesor del austriaco, y múltiples fuentes indican que Iraola, quien el mes pasado anunció que dejará Bournemouth este verano, es la opción preferida del club para reemplazar a Glasner.

Además de Iraola, se entiende que el entrenador del Coventry, Frank Lampard, Kieran McKenna del Ipswich, el ex entrenador del Tottenham Thomas Frank, el ex entrenador del Nottingham Forest Sean Dyche, Marco Silva del Fulham y Pierre Sage del Lens se encuentran entre los candidatos que Palace ha explorado.

BBC Sport reveló por primera vez el interés de Palace por Iraola en enero. También se le había relacionado con el puesto del Athletic de Bilbao, pero el técnico alemán Edin Terzic fue nombrado entrenador esta semana.

Palace ahora está tomando medidas concretas para persuadir a Iraola de permanecer en la Premier League la próxima temporada.

Se entiende que es consciente del interés de Palace y tras las conversaciones preliminares, según las fuentes, no descarta unirse a los Eagles la próxima temporada.

Tras tomar la decisión de dejar Bournemouth, se entiende que Iraola está abierto a permanecer en la Premier League.

Iraola habría mostrado interés en el puesto de Newcastle pero parece probable que Eddie Howe, salvo un cambio imprevisto de situación, se quede en St James’ Park la próxima temporada.

Chelsea es otra opción para Iraola, ya que el club de Stamford Bridge busca reemplazar a Liam Rosenior, quien fue despedido el mes pasado.

En Selhurst Park se entiende que la situación con respecto a su próximo entrenador es fluida y el club confía en que podrán atraer a un entrenador en jefe consumado si sus esfuerzos por conseguir a Iraola no tienen éxito.

Pero el club del sur de Londres también está pensando en tener un nuevo entrenador lo antes posible para permitir que el nuevo hombre participe en la operación de reclutamiento de verano.

La perspectiva de llevar a Palace a la Europa League de la próxima temporada podría ayudar al club a atraer a uno de sus principales candidatos en las próximas semanas.

Palace se enfrentará al Rayo Vallecano español en la final de la Europa Conference League el 27 de mayo, y el ganador se clasificará para la Europa League de la próxima temporada.