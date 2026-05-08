Primeros ministros de Tailandia y Camboya acuerdan medidas de construcción de confianza en la frontera.

Tailandia y Camboya han acordado buscar una serie de medidas de construcción de confianza para fortalecer un frágil alto el fuego a lo largo de su frontera compartida, tras las conversaciones en Filipinas ayer.

La reunión entre el primer ministro tailandés Anutin Charnvirakul y el primer ministro camboyano Hun Manet tuvo lugar al margen de la 48ª Cumbre de la ASEAN en Cebú. También asistió el presidente de Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., cuyo gobierno organizó la reunión como presidente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).

La reunión no resultó en ningún avance importante, probablemente no se esperaba ninguno dado el actual mal estado de las relaciones entre Bangkok y Phnom Penh, pero ambas partes acordaron reanudar las discusiones sobre asuntos relacionados con la frontera.

Hablando en una conferencia de prensa después de la reunión, Anutin dijo que él y Manet habían acordado asignar a sus ministros de exteriores para continuar con discusiones adicionales para avanzar en “medidas prácticas de construcción de confianza, comenzando con medidas donde tenemos puntos en común”.

“Estas medidas serían clave para restaurar la confianza y reconstruir gradualmente nuestra relación bilateral”, dijo, según Nikkei Asia. “Tailandia y Camboya deben avanzar juntos, paso a paso, en la misma dirección”.

Las relaciones entre las dos naciones siguen en su punto más bajo tras los brotes de conflicto armado en julio y diciembre del año pasado, que involucraron ataques aéreos tailandeses e intensos intercambios de artillería y cohetes a lo largo de su frontera terrestre en disputa. A pesar de que las dos partes acordaron otro alto el fuego a finales de diciembre, los soldados siguen desplegados a lo largo de largos tramos de la frontera, y la situación en algunas áreas sigue siendo tensa.

En la conferencia de prensa de ayer, Marcos dijo que los dos ministros de exteriores acordaron ejercer moderación y comprometerse de manera constructiva. “Esto fue posible debido a una creencia muy clara y ferviente por parte de ambos líderes de que es el momento de la paz y ya no es momento de guerra”, dijo. También confirmó que el Equipo de Observadores de la ASEAN (AOT) seguirá monitoreando el alto el fuego entre Camboya y Tailandia en la frontera, con su mandato extendido por otros tres meses hasta julio.

Las conversaciones se producen dos días después de que Tailandia cancelara un Memorando de Entendimiento de 2001 con Camboya sobre la exploración conjunta de energía en alta mar en el Golfo de Tailandia. El Memorando estableció un marco para discutir la exploración conjunta de petróleo y gas en áreas donde se superponen las reclamaciones marítimas de ambos países, así como para la demarcación de fronteras marítimas.

Anutin negó que la cancelación tuviera algo que ver con el conflicto fronterizo, aunque la clamor por su cancelación ha aumentado especialmente mientras la disputa se ha intensificado en el último año. Camboya expresó su decepción por la cancelación, y dijo que buscará una resolución formal de las reclamaciones superpuestas bajo la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (UNCLOS).

Si la reunión de ayer entre Anutin y Hun Manet llevará a un avance sigue siendo incierto. Las dos partes acordaron un alto el fuego en julio que puso fin al primer brote de conflicto armado. Pero ni esto ni el destacado acuerdo de paz firmado en presencia del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el Primer Ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, en el marco de la última Cumbre de la ASEAN en octubre lograron evitar un retorno a la lucha en diciembre.

Dicho esto, cualquier decisión de reanudar las conversaciones es una buena noticia. Los dos primeros ministros no se han reunido desde el alto el fuego en Malasia, mientras que la Comisión Fronteriza Conjunta (JBC) bilateral establecida bajo un MoU separado en 2000 no se ha reunido desde octubre. Mientras tanto, la frontera entre los dos países sigue mayormente cerrada, lo que ha frenado significativamente el comercio.

Las condiciones en el lado tailandés pueden ser ahora más propicias para las conversaciones de paz que en diciembre. Anutin fue reelegido de manera decisiva en febrero después de alentar y canalizar la oleada de sentimiento nacionalista que acompañó al conflicto. Por lo tanto, se encuentra en una posición política más sólida, si así lo desea, para resistir a los grupos políticos nacionalistas que han evitado que los gobiernos tailandeses pasados hagan compromisos sobre el tema fronterizo. La toma del ejército tailandés de pequeños territorios simbólicamente significativos a lo largo de la frontera durante los enfrentamientos en diciembre también ha tranquilizado en cierta medida a estos grupos de presión.

Si lo mismo es cierto para Camboya sigue siendo incierto. Los impactos económicos del conflicto están comenzando a sentirse en Phnom Penh, y es probable que el gobierno camboyano no desee ver otro brote de conflicto. Al mismo tiempo, la ocupación de territorio tailandés a lo largo de la frontera, un tema que ha sido planteado repetidamente por el gobierno camboyano en meses recientes, podría seguir siendo un punto de contención permanente si no se resuelve de alguna manera.

En la conferencia de prensa de ayer, Manet reiteró la posición de Camboya de que “la frontera no puede ser cambiada, ni determinada por la fuerza o a través de un hecho consumado”. También llamó a la implementación inmediata de la declaración conjunta emitida junto al alto el fuego de diciembre, en particular la reanudación del trabajo de reconocimiento y demarcación bajo la JBC.

“Camboya cree que este es un camino pacífico hacia una solución justa para ambas partes”, dijo.