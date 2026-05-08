Jefes de la F1 acuerdan un cambio de diseño de motor para la temporada 2027.

Jefes de la F1 acuerdan un cambio de diseño de motor para...

En este momento, los coches requieren técnicas de gestión de energía como recuperar energía mientras van a toda velocidad, lo que provoca una disminución de la velocidad antes de las curvas y en algunas curvas rápidas.

Un comunicado de la FIA dijo que la reunión había acordado por unanimidad los cambios.

Los detalles serán discutidos en grupos técnicos que involucran a equipos y fabricantes de unidades de potencia antes de que se acuerde un paquete final.

Los cambios requerirán desarrollo en los motores existentes, pero un informante de alto rango dijo: “Todos están de humor para un desafío”.

La reunión también hizo eco de las opiniones de los pilotos de F1 de que los cambios en el funcionamiento de los motores para la carrera del fin de semana pasado en Miami habían sido “un paso en la dirección correcta”.

Los pilotos expresaron casi por unanimidad la misma opinión durante el fin de semana en Miami.

El campeón mundial de McLaren, Lando Norris, dijo después de terminar segundo en la carrera del domingo: “Es un pequeño paso en la dirección correcta, pero aún no está al nivel en el que la Fórmula 1 debería estar.

“Si vas a toda velocidad en todas partes y tratas de empujar como lo hacías en años anteriores, aún te castigan por ello. Todavía no puedes ir a toda velocidad en todas partes. No se trata de acelerar lo más pronto posible en todas partes.

“Nunca deberías ser castigado por ese tipo de cosas y aún lo eres.”