Trump elogia la lucha contra el cáncer de Susie Wiles en un vídeo de gala sorpresa: ‘Ganarla decisivamente’

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El presidente Donald Trump elogió a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, por “ganar decisivamente” su batalla contra el cáncer después de que ella revelara que fue diagnosticada hace nueve semanas mientras aceptaba un importante premio el jueves por la noche.

“Ha sido especialmente inspirador ver su coraje y dureza en las últimas semanas, y ha estado ganando una batalla contra el cáncer y de manera decisiva”, dijo Trump en un mensaje de video pregrabado. “Fue un diagnóstico temprano, por lo que estará en excelente forma”.

Wiles dijo durante una conversación en el escenario que continuaría trabajando después del diagnóstico.

“Vengo a trabajar todos los días. Hago mi trabajo, no me quejo y creo que eso también es un ejemplo para las personas con las que trabajo”, dijo Wiles.

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Trump sorprendió a Wiles con el video cuando aceptó el Premio Mujer de Valor Barbara K. Olson del Foro de Mujeres Independientes en una gala en Washington, DC.

La elogió como “la primera mujer jefa de gabinete en la historia de Estados Unidos” y “una de las mejores jefas de gabinete de la Casa Blanca de la historia”.

“En realidad, digo lo mejor”, dijo Trump, añadiendo que estaba “tremendamente agradecido” por su “amistad, lealtad y apoyo todos los días”.

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Wiles dijo que no sabía que el video estaba destinado a la gala, a pesar de entrar brevemente mientras Trump lo grababa.

“Entré cuando él estaba filmando, pero no sabía para qué era y salí por la puerta trasera”, dijo.

Trump le dio crédito a Wiles por desempeñar un papel clave en cada una de sus campañas presidenciales, “especialmente en 2024”, y dijo que los logros de su administración se produjeron con “su ayuda y su liderazgo”.

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“Susie, tenemos un problema. Yo digo que vayas con Susie”, dijo Trump. “Tenemos una enorme deuda con ella y lo que ha hecho es simplemente increíble para nuestro país”.

Wiles, quien se describió a sí misma como una republicana de toda la vida, dijo que su decisión de respaldar a Trump en 2016 fue uno de los mayores riesgos de su carrera.

“Quería un disruptor”, dijo Wiles. “Miré a mi alrededor, a los disruptores en el campo y dije: Creo que Donald Trump es el indicado”.

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Cuando se le preguntó sobre su papel actual, Wiles dijo: “Este es el camino que Dios eligió para mí. Y estoy aquí y estoy haciendo lo mejor que puedo cada día”.

La gala se celebró el jueves en el Waldorf Astoria de Washington, DC.

Ashley Carnahan y Alex Nitzberg de Fox News Digital contribuyeron a este informe.