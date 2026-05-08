Los Emiratos Árabes Unidos informan sobre un ataque con aviones no tripulados y misiles mientras se desafía el alto el fuego en la guerra de Irán

alternar título Amirhosein Khorgooi/ISNA vía AP

DUBAI, Emiratos Árabes Unidos – El inestable alto el fuego en la guerra de Irán se vio aún más tenso el viernes cuando los Emiratos Árabes Unidos respondieron a un ataque con misiles y drones, horas después de que Estados Unidos dijera que había frustrado ataques contra tres barcos de la Armada en el Estrecho de Ormuz y tomó represalias contra instalaciones militares iraníes.

No hubo informes inmediatos de daños en los Emiratos Árabes Unidos.

Irán y Estados Unidos están intercambiando golpes mientras sus negociadores buscan un acuerdo para poner fin a los combates, pero hasta ahora han evitado un retorno a los combates totales. No está claro qué tan cerca están las dos partes de un acuerdo en temas como el programa nuclear de Irán, que Estados Unidos e Israel prometieron detener cuando lanzaron la guerra el 28 de febrero, o el Estrecho de Ormuz, una vía fluvial vital que Irán prácticamente ha cerrado en un intento por presionar a la economía global.

El jueves, Teherán dijo que estaba examinando las últimas propuestas estadounidenses para poner fin a la guerra que le fueron entregadas a través de Pakistán, que actúa como mediador.

Trump restó importancia al intercambio de disparos entre Irán y la Marina estadounidense el jueves. En una llamada telefónica con un periodista de ABC, Trump calificó los ataques de represalia contra Irán como “sólo un toque de amor”. Insistió en que el alto el fuego se mantiene y que un acuerdo podría llegar “cualquier día”, pero reiteró las amenazas de bombardeos si Teherán no acepta un acuerdo que permita la reanudación de los envíos de petróleo y gas natural interrumpidos por el conflicto.

“Tienen que entender: si no se firma, van a sufrir mucho”, dijo a los periodistas en Washington.

Los medios estatales iraníes dijeron que las fuerzas del país intercambiaron disparos con “el enemigo” en la isla de Qeshm en el Estrecho de Ormuz. También informó de fuertes ruidos y continuos fuegos defensivos en el oeste de Teherán el jueves por la noche.

El alto el fuego entre Estados Unidos e Irán se mantiene en gran medida desde el 8 de abril. Las conversaciones en persona entre los dos países, organizadas en Pakistán el mes pasado, no lograron llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra.

El ejército estadounidense dice que no busca una escalada

El Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos aconsejó a los residentes que no se acercaran, fotografiaran ni tocaran “cualquier escombro o fragmento que haya caído como resultado de interceptaciones aéreas exitosas”.

Horas antes, el ejército estadounidense dijo que había interceptado ataques iraníes contra tres barcos de la Armada en el Estrecho de Ormuz el jueves por la noche y que había “apuntado a instalaciones militares iraníes responsables de atacar a las fuerzas estadounidenses”.

El Comando Central dijo en una publicación en las redes sociales que las fuerzas estadounidenses interceptaron “ataques iraníes no provocados” y respondieron con ataques de autodefensa. El ejército estadounidense dijo que ningún barco fue alcanzado. Dijo que no busca una escalada sino que “permanece posicionado y listo para proteger a las fuerzas estadounidenses”.

Trump dijo a los periodistas que el alto el fuego se mantenía a pesar de la violencia.

El Ministro de Relaciones Exteriores de Pakistán, Ishaq Dar, habló por teléfono el jueves con su homólogo iraní, Abbas Araghchi, dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Pakistán.

“Esperamos un acuerdo más pronto que tarde”, afirmó el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Tahir Andrabi. “Esperamos que las partes alcancen una solución pacífica y sostenible que contribuya no sólo a la paz en nuestra región sino también a la paz internacional”. Se negó a dar un cronograma.

El primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, hablando en declaraciones televisadas, dijo que Islamabad seguía en “contacto continuo con Irán y Estados Unidos, día y noche, para detener la guerra y extender el alto el fuego”.

Mientras tanto, las conversaciones directas entre Israel y el Líbano estaban programadas para reanudarse la próxima semana en Washington, según un funcionario estadounidense que habló bajo condición de anonimato para discutir los planes para las reuniones a puerta cerrada. El funcionario dijo que las conversaciones se llevarán a cabo los días 14 y 15 de mayo.

Irán crea agencia para controlar el paso en Ormuz

Un petrolero con personal chino fue atacado cerca del estrecho, aparentemente por primera vez desde que comenzó la guerra. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino expresó su preocupación y dijo que el petrolero estaba registrado en las Islas Marshall con tripulación china a bordo. No se reportaron víctimas.

Más temprano el jueves, una compañía de datos navieros informó que Irán ha creado una agencia gubernamental para examinar y gravar a los buques que buscan pasar a través del estrecho.

El esfuerzo iraní por formalizar el control sobre el canal generó nuevas preocupaciones sobre el transporte marítimo internacional, con cientos de buques comerciales atrapados en el Golfo Pérsico y sin poder llegar a mar abierto. Aun así, la esperanza de que el conflicto de dos meses pronto termine con los mercados internacionales animados.

El informe de la firma de datos marítimos Lloyd’s List Intelligence de que Irán ha establecido una nueva agencia gubernamental para aprobar el tránsito y cobrar peajes al transporte marítimo en el estrecho generó preocupaciones sobre la libertad de navegación de la que depende el comercio mundial.

La agencia, llamada Autoridad del Estrecho del Golfo Pérsico, se está “posicionando como la única autoridad válida para otorgar permiso a los barcos que transitan por el estrecho”, informó Lloyd’s en una sesión informativa en línea el jueves. Lloyd’s dijo que la autoridad le había enviado por correo electrónico un formulario de solicitud para los barcos que solicitan pasaje.

El viernes, un petrolero que pasó por el Estrecho de Ormuz a mediados de abril llegó frente a la costa de Corea del Sur para descargar su millón de barriles de crudo en la refinería HD Hyundai Oilbank. Corea del Sur, que el año pasado importó más del 60% de su crudo a través del estrecho, ha limitado los precios de la gasolina y otros productos derivados del petróleo mientras la guerra genera temores de una crisis energética.

Irán ha cerrado efectivamente el estrecho, una vía fluvial vital para el envío de petróleo, gas, fertilizantes y otros productos derivados del petróleo, mientras que Estados Unidos bloquea los puertos iraníes. Las interrupciones han disparado los precios del combustible y sacudido la economía global.

La nueva agencia iraní formaliza un sistema que Irán ha utilizado para permitir que los barcos atraviesen el estrecho y cobrar peajes durante la guerra. Irán pretende controlar qué barcos pasan y, al menos para algunos, imponer un impuesto a su carga.

Los expertos en derecho marítimo dicen que las demandas de Irán de examinar o gravar a los buques violan el derecho internacional. La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar exige que los países permitan el paso pacífico a través de sus aguas territoriales. Estados Unidos ha amenazado con imponer sanciones a las empresas que paguen peajes a Irán.

Estados Unidos y sus aliados del Golfo están presionando para que el Consejo de Seguridad de la ONU apoye una resolución que condene el estrangulamiento de Irán en el estrecho y amenace con sanciones. Una resolución anterior que pedía la reapertura del estrecho fue vetada por los aliados de Irán, Rusia y China.