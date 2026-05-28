Rumores de traspasos, noticias: Man United sigue a Danilo del Botafogo

El Manchester United sigue la pista al Botafogo Danilo, pero han puesto fin a su búsqueda del centrocampista del Nottingham Forest eliot anderson. Únase a nosotros para conocer las últimas noticias y rumores sobre transferencias de todo el mundo.

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RUMORES DE TENDENCIA

Según los informes, Danilo del Botafogo está siendo rastreado por el Manchester United. Buda Mendes/Getty Images

– El Manchester United ha puesto fin a su búsqueda del centrocampista del Nottingham Forest eliot andersonsegún El espejo. Anderson, de 23 años, preferiría unirse al Manchester City, mientras que los Red Devils no quieren alcanzar su valoración de £ 100 millones. El City ahora es optimista de llegar a un acuerdo para fichar al internacional inglés antes que sus rivales, pero el United ha avanzado en otros lugares sobre un acuerdo con Atalanta para el mediocampista. Ã‰derson.

– El United podría fichar a otro centrocampista brasileño mientras siguen la pista al Botafogo Danilo junto al AC Milan, según UOL. Se dice que ambos clubes han hecho una oferta por el jugador de 25 años, que está en la plantilla del seleccionador brasileño Carlo Ancelotti para el Mundial de 2026. Danilo jugó anteriormente para Nottingham Forest y estaría interesado en regresar a Europa, pero el club Brasileirao no se apresurará a tomar una decisión ya que su valor de transferencia podría aumentar después del torneo.

– El Barcelona está listo para fichar al delantero del Newcastle United Antonio Gordon por 70 millones pero también quieren cerrar el fichaje del delantero del Atlético de Madrid JuliÃ¡n Ãlvarez antes del Mundial de 2026, afirma Mundo Deportivo. Álvarez, de 26 años, está listo para seguir adelante este verano, pero el Atlético quiere una tarifa de alrededor de 100 millones de euros. Según los informes, el director deportivo del Barcelona, ​​Deco, se reunió con el agente de Álvarez el miércoles en un hotel de Barcelona en un intento por llegar a un acuerdo para evitar que se prolongue.

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– El RB Leipzig está dispuesto a resistir todas las ofertas para fichar al extremo. Yan Diomande en medio del interés de Liverpool y Paris Saint-Germain, informa The Mirror. Leipzig no tiene interés en separarse del joven de 19 años después de clasificarse para la Liga de Campeones de la próxima temporada, a pesar de que se habla de una tarifa de 100 millones de euros. El PSG busca fichar al joven de 19 años como posible sustituto de Bradley Barcolapero ahora Liverpool y Arsenal podrían tener dificultades para conseguir al internacional francés si Diomande se queda.

– El Bayern de Múnich se ha puesto en contacto con respecto a la transferencia del delantero de la Juventus Dusan Vlahovicsegún Tuttosport. Según los informes, los campeones de la Bundesliga ven al jugador de 26 años como una posible opción suplente para ser titular. Harry Kanepero podría enfrentarse a la competencia de Newcastle United y Napoli. Vlahovic se convertirá en agente libre el próximo mes y aún no ha acordado un nuevo contrato con el bianconeros. Marcó siete goles en 19 partidos de la Serie A la temporada pasada, dos de ellos en el empate 2-2 del domingo contra el Torino.

– El Arsenal exigirá una oferta de 20 millones de libras esterlinas a los clubes que quieran fichar al delantero de 29 años. Gabriel Jesússegún The Athletic. Jesús comenzará el último año de su contrato en junio y podría seguir adelante después de haber hecho solo tres aperturas en la Premier League la temporada pasada. El brasileño, que llegó al Emirates Stadium en el verano de 2022 procedente del Manchester City, ha sido vinculado recientemente con el AC Milan, que quiere reforzar su delantera en el próximo mercado de fichajes, pero también quiere volver al Palmeiras en algún momento de su carrera.

FUENTES DE ESPN

– El Manchester United está cerca de llegar a un acuerdo con el Atalanta por el centrocampista Ã‰dersonle dijeron fuentes a ESPN. El United está dispuesto a pagar alrededor de £ 35 millones por el internacional brasileño, que se convertirá en el primer recién llegado a Old Trafford este verano. Leer

– El Barcelona ha acordado una tarifa de 70 millones de euros, más posibles complementos, con el Newcastle United para fichar al delantero inglés. Antonio Gordon. Leer

– Las mujeres del Manchester City dieron un giro de 180 grados al nombrar a la delantera de la Bota de Oro de la Superliga Femenina (WSL) Khadija “Conejita” Shaw una de las jugadoras mejor pagadas del mundo, según las fuentes, apenas unas semanas después de que se la vinculara fuertemente con un traslado al Chelsea en una transferencia gratuita. Leer

jugar 1:13 ¿Anthony Gordon es lo suficientemente bueno para el Barcelona?

OTROS RUMORES

– El Manchester City no tiene ningún interés en el centrocampista del Chelsea Enzo Fernández a pesar de los informes. (Deportes del cielo)

– La Juventus sopesa la posibilidad de contratar al delantero del Al Hilal Darwin Núñez. (Tuttosport)

– El Tottenham Hotspur ha llegado a un acuerdo verbal para fichar al lateral izquierdo del Liverpool Andres Robertson como agente libre cuando expire su contrato. (Fabricio Romano)

– El Liverpool quiere quedarse con el portero alison en el club una temporada más. Actualmente está en el radar de la Juventus. (Gianluca Di Marzio)

– El Inter de Milán está en conversaciones con el Liverpool para el fichaje del centrocampista por 30 millones de euros Curtis Jones25. (Gianluca Di Marzio)

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– El Tottenham Hotspur está preparando un movimiento para el extremo del Manchester City Savinho. (Información privilegiada sobre fútbol)

– El Bayern de Múnich está interesado en el defensa de la Juventus Gleison Bremer y podría estar preparado para permitir Kim Min Jae para ir en la otra dirección. (Gazzetta dello Sport)

– El extremo del AC Milan Rafael Leao quiere quedarse en el club a pesar de recibir ofertas de dos equipos diferentes. (Nicolo Schira)

– El Atlético de Madrid estudia la posibilidad de fichar al centrocampista del Manchester City Bernardo Silvaque pronto se convertirá en agente libre. (Mundo Deportivo)

– Juventus y Aston Villa miran al defensor Oscar Minguezaque dejará el Celta de Vigo este verano. (Nicolo Schira)

– Atalanta ha decidido no fichar al centrocampista cedido del USMNT yunus musa permanentemente del AC Milan. (Fabricio Romano)

– El Bayer Leverkusen apunta al técnico del Bournemouth Andoni Iraola cuando deje el club este verano. (Pateador)