Exagente de la CIA presuntamente defraudó al gobierno mintiendo sobre sus credenciales: Denuncia

Exagente de la CIA presuntamente defraudó al gobierno mintiendo sobre sus credenciales:...

Un ex alto funcionario del gobierno es acusado de robar dinero del gobierno mintiendo sobre sus credenciales académicas y experiencia militar, según una denuncia federal.

Durante la investigación, agentes del FBI encontraron más de 300 barras de oro valuadas en más de $40 millones y otras propiedades en la residencia del acusado en Virginia, según el affidavit.

El ex funcionario gubernamental, David Rush, ha sido acusado de robo de fondos públicos, según una denuncia presentada en el Distrito Este de Virginia.

El affidavit lo describe como un “ex empleado de rango de Servicio Ejecutivo Superior en una agencia del gobierno de Estados Unidos” con autorización de nivel secreto. Según una fuente familiarizada con el caso, era un oficial de la CIA.

El affidavit alega que Rush obtuvo fraudulentamente un salario inflado y licencia militar.

“Después de que una investigación interna de la CIA identificara posibles violaciones de la ley, el director de la CIA, John Ratcliffe, remitió la información al FBI para una investigación policial,” dijeron portavoces de la CIA y el FBI en un comunicado sobre el caso el miércoles.

En una solicitud de trabajo para un cargo gubernamental en 2009, para el cual fue contratado posteriormente, Rush presuntamente mintió sobre haber obtenido una licenciatura de la Universidad de Clemson y una maestría del Instituto Politécnico Rensselaer, según el affidavit. La investigación reveló que Rush nunca asistió ni obtuvo un título de ninguna de las instituciones mencionadas, según el affidavit.

El affidavit también afirma que Rush mintió sobre sus credenciales militares al solicitar ingresar a los rangos de nivel ejecutivo superior y cometió “fraude de tarjetas de tiempo” en relación con licencia militar. Supuestamente reclamó 744 horas de licencia militar, resultando en $77,000 en compensación, desde su honorable baja de la Marina en 2015, según el affidavit.

Fue arrestado por el FBI el 19 de mayo, tras una remisión de la CIA, dijeron los portavoces de la agencia.

“El FBI está trabajando estrechamente con nuestros socios en la CIA y el Departamento de Justicia mientras continuamos investigando este asunto plenamente,” dijeron en un comunicado. “Estamos comprometidos a seguir los hechos, garantizar la rendición de cuentas y buscar justicia de acuerdo con la ley.”

Rush está programado para tener una audiencia de detención el viernes. Su abogado no hizo comentarios.

En medio de la investigación, los investigadores determinaron que el oro y la moneda que Rush solicitó para fines laborales no estaban contabilizados, según el affidavit.

Según el affidavit, de noviembre de 2025 a marzo, Rush había solicitado “una cantidad significativa de moneda extranjera y decenas de millones de dólares en barras de oro para gastos relacionados con el trabajo,” aunque gran parte de eso no se pudo ubicar después de revisar el espacio de almacenamiento donde guardaba la moneda en su oficina.

Mientras ejecutaban una orden de registro en la casa de Rush el 18 de mayo, agentes del FBI incautaron aproximadamente 303 barras de oro, según el affidavit. También incautaron aproximadamente $2 millones y casi tres docenas de relojes de lujo, muchos de ellos Rolex, según se dijo.