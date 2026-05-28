Kashkari de la Fed dice a CNBC que la lucha contra la inflación es prioritaria ya que el mercado laboral está en buena forma

Neel Kashkari, Presidente y CEO del Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, habló el jueves pasado sobre la importancia de reducir la inflación en los Estados Unidos, advirtiendo que los precios al consumidor siguen siendo “demasiado altos”. En una conferencia en el Banco de Japón-IMES, Kashkari afirmó que el banco central estadounidense seguirá adoptando un enfoque equilibrado hacia su doble mandato de estabilidad de precios y pleno empleo. Sin embargo, señaló que la inflación ha estado por encima del objetivo del 2% de la Reserva Federal durante más de cinco años, mientras que el mercado laboral está en una “forma decente” en la actualidad. Se enfocó en la inflación, mencionando que mantener altos los índices de inflación representaba un riesgo para las expectativas de inflación.

La inflación de Estados Unidos se situó recientemente en un 3.8% en abril. Excluyendo alimentos y energía, el IPC core subió un 0.4% y un 2.8%, respectivamente. Kashkari mencionó que las presiones inflacionarias globales han sido impulsadas por la pandemia de Covid-19, aranceles, la guerra en Ucrania y ahora, el conflicto en Irán. Respecto a los principales impulsores del aumento reciente de la inflación, citó la energía y los precios de los fertilizantes.

Kashkari también abordó el impacto de la inteligencia artificial en la política de la Fed, comentando que si la IA realmente conlleva una mayor productividad sostenida, las tasas más altas podrían mantenerse debido a la productividad de la economía. Aunque advirtió que en la actualidad es difícil juzgar el impacto y que se necesita observar cómo se traduce la IA en una mayor productividad sostenida.

Estos comentarios surgen en un momento en que la Fed comienza un nuevo capítulo bajo la presidencia de Kevin Warsh, quien sucedió a Jerome Powell. Una de las críticas de largo plazo de Warsh hacia la Fed ha sido su uso de orientación hacia el futuro, incluido el llamado “dot plot” que muestra proyecciones anónimas de tasas de interés de los 19 funcionarios del banco central. Kashkari, que ha conocido a Warsh “durante mucho tiempo”, acogió con beneplácito un debate fresco sobre la comunicación de la Fed con los mercados y el público. Expresó su inquietud acerca de tener que completar el “dot plot”, ya que considera el futuro tan incierto.

(Artículo basado en hechos)