El Departamento de Justicia acusa a un empleado de Google por transacciones de Polymarket que generaron 1,2 millones de dólares

alternar título Josh Edelson/AFP vía Getty Images

Un ingeniero de software de Google ha sido acusado de utilizar información confidencial de la empresa para ganar 1,2 millones de dólares en Polymarket, en el segundo caso penal federal conocido relacionado con operaciones lucrativas en un sitio de mercado de predicción.

Michele Spagnuolo, de 36 años, ciudadano italiano que vive en Suiza, fue arrestado el miércoles y acusado de fraude de productos básicos, fraude electrónico, lavado de dinero y otros cargos por supuestamente realizar apuestas sobre tendencias de búsqueda basadas en datos internos de Google que rastreaban las búsquedas de los usuarios.

“A diferencia de las contrapartes de sus operaciones, Spagnuolo conocía el resultado de estas apuestas antes que el público comerciante porque había accedido a datos internos confidenciales y comercialmente valiosos de Google”, según la acusación federal, que las autoridades revelaron el miércoles.

Los fiscales dicen que Spagnuolo, que opera bajo el nombre de usuario AlphaRaccoon, hizo varias apuestas sobre la persona más buscada de Google en 2025.

Apostó casi un millón de dólares a que la esposa de Kanye West, Bianca Censori, no sería la persona más buscada en Google. También apostó más de 600.000 dólares a que el Papa León XIV no ocuparía el primer puesto, y realizó otra apuesta a que el rapero D4vd sería el individuo número uno más buscado en Google en un momento en que la mayoría de los comerciantes de Polymarket “asignaban una probabilidad casi nula” al cantante, que ha sido acusado de asesinato.

En total, según los fiscales, Spagnuolo apostó 2,7 millones de dólares en 25 resultados distintos en el mercado de búsqueda de Google, obteniendo 1,2 millones de dólares de beneficio.

Los documentos de acusación dicen que una vez que Spagnuolo transfirió sus ganancias de su billetera de criptomonedas, eliminó el nombre AlphaRaccoon de su cuenta Polymarket.

La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas presentó un caso civil separado contra Spagnuolo por presunta violación de la ley de materias primas.

Spagnuolo no respondió a una solicitud de comentarios.

Google dijo en un comunicado que la compañía cooperó en la investigación del gobierno federal sobre Spagnuolo, quien fue puesto en licencia.

“El empleado accedió a nuestro material de marketing utilizando una herramienta disponible para todos los empleados, pero utilizar dicha información confidencial para realizar apuestas es una infracción grave de nuestras políticas”, dijo la portavoz de Google, Jaclyn Vázquez.

Olivia Chalos, directora jurídica de Polymarket, dijo en un comunicado que “es la única plataforma de predicción hasta la fecha cuya cooperación ha dado lugar a cargos por uso de información privilegiada en los Estados Unidos”, y añadió que, dado que los usuarios del sitio utilizan criptomonedas para comerciar, es “transparente, rastreable y los malos actores dejan huellas”.

Si bien las leyes que se aplican a la industria del mercado de predicción son menos estrictas que las reglas del mercado de valores, lo que comúnmente se entiende como “uso de información privilegiada” o abuso de información confidencial no pública con fines de lucro, es ilegal según la ley federal.

Pero en los foros de predicción del mercado en sitios de mensajería como Discord, los usuarios exploran los mercados en busca de operaciones grandes e inusuales y alientan a otros a seguir esas apuestas con sus propias apuestas.

“AlphaRaccoon tiene alfa”, dijo un usuario en Discord, usando el término de la jerga para cualquier información que le dé una ventaja en los mercados de predicción, señalando las grandes apuestas de Spagnuolo sobre la persona más buscada en Google del año antes de que Google la publicara. “Consulta la cuenta de AlphaRaccoon”, dijo otro usuario cuando se le preguntó cómo debería apostar en el mercado.

Los sitios de mercados de predicción como Kalshi y Polymarket han ganado popularidad durante el segundo mandato del presidente Trump, permitiendo a cualquiera apostar en anuncios de empresas, eventos geopolíticos, el resultado de subastas de arte, elecciones y una variedad aparentemente interminable de otros temas.

Y a medida que más y más personas buscan ganancias en todas las facetas de la vida moderna, los detectives en línea han identificado cada vez más apuestas que parecen demasiado buenas para ser verdad, apuestas sospechosamente seguras y arriesgadas que han generado ganancias de seis o siete cifras para los operadores del mercado de predicciones.

En uno de esos casos el mes pasado, un sargento mayor de las Fuerzas Especiales del Ejército de EE. UU. fue acusado de utilizar información clasificada sobre la captura del líder venezolano Nicolás Maduro para recaudar más de 400.000 dólares en Polymarket.

La acusación contra Spagnuolo se reveló un día después de que el presidente Trump prometiera en Truth Social permitir que la industria del mercado de predicciones “prospere” al afirmar la “autoridad exclusiva” de los reguladores federales sobre los controvertidos sitios de apuestas.

Durante meses, los funcionarios de la administración han estado peleando con los funcionarios estatales en los tribunales sobre quién debería vigilar la industria del mercado de predicciones.

Los funcionarios estatales dicen que las plataformas son esencialmente operaciones de juego y deberían estar sujetas a las reglas estatales de juego, mientras que la administración Trump considera que Polymarket y Kalshi ofrecen un tipo de “contrato de futuros” que cae bajo el paraguas de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos, que históricamente ha supervisado mercados en cosas como futuros de granos, petróleo crudo y metales preciosos.

La plataforma más popular de Polymarket, con sede en Panamá, es técnicamente inaccesible para los usuarios estadounidenses. Se vio obligada a cerrar sus operaciones en EE. UU. en 2022 como parte de un acuerdo con los reguladores federales que dijeron que el sitio operaba sin una licencia de intercambio comercial.

Dos años más tarde, el FBI allanó el apartamento del fundador de la empresa, Shayne Coplan, como parte de una investigación para determinar si Polymarket estaba violando ese acuerdo.

La administración Trump abandonó esa investigación. Los funcionarios de Trump incluso invitaron a Coplan a la Casa Blanca para una cumbre sobre criptomonedas.

El hijo mayor del presidente, Donald Trump Jr., es asesor de Polymarket y Kalshi, y socio de 1789 Capital, que es un importante inversor en Polymarket.