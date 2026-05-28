El Crystal Palace gana la Conference League: Cómo Oliver Glasner los guió hacia el éxito

El Palace apenas había dejado de celebrar la victoria sobre el Manchester City en la final de la FA Cup en Wembley cuando recibió un golpe devastador.

Era principios de julio y el sur de Londres esperaba con ansias la posibilidad de que Selhurst Park albergara fútbol de la Europa League por primera vez.

Pero después de que la UEFA determinara que el Palace había infringido las reglas de propiedad de múltiples clubes, con el empresario estadounidense John Textor teniendo participaciones tanto en las Águilas como en el Lyon francés, que también se había clasificado para la Europa League, el equipo de Glasner fue descendido a la Conference League.

El veredicto sorpresivo amenazaba con desvanecer el éxito del Palace antes de que comenzara la nueva temporada, con Parish describiéndolo como “probablemente una de las mayores injusticias que haya ocurrido en el fútbol europeo”, antes de un recurso finalmente infructuoso ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo.

Sin embargo, después de una espera de 120 años para el primer trofeo importante, no iba a ser suficiente para apagar el espíritu del Palace.

Las Águilas no mostraron signos de autocompasión al empezar la nueva temporada venciendo a los campeones de la Premier League, el Liverpool, en la Community Shield en los ya familiares terrenos de Wembley.

Pero la turbulencia continuó con la partida del ídolo Eberechi Eze, quien se fue por una tarifa récord para unirse al Arsenal después de cinco años, y casi también tuvieron que hacer frente a la pérdida del defensor estrella y capitán Marc Guehi si no fuera por la intervención de Glasner.

El internacional inglés estaba a punto de sellar un traspaso al Liverpool hasta que el Palace canceló la operación en el último momento después de que fallara el fichaje de su reemplazo previsto, Igor Julio del Brighton.

Después de que fracasara el traslado de Guehi, que habría traído al Palace una tarifa superior a £35 millones por un jugador en los últimos 12 meses de su contrato, las líneas entre Glasner y Parish parecían difuminarse.

Se informó que el entrenador austriaco, también en el último año de su propio contrato, había amenazado con renunciar si Parish hubiera autorizado el movimiento de Guehi a Merseyside.

Glasner quedó frustrado de que el Palace, preparándose para su primera campaña europea, que incluiría al menos seis juegos adicionales en la fase de grupos de la competencia, parecía dispuesto a autorizar salidas en lugar de retener y fortalecer al equipo que ya tenían.

Estaba claro que las tensiones estaban aumentando detrás de escena en Selhurst Park.