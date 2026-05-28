El Departamento de Justicia inicia una investigación penal contra E. Jean Carroll: informes

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el ex escritor de una revista E. Jean Carroll, informaron el miércoles varios medios de comunicación.

Se cree que la investigación se centra en si Caroll cometió perjurio en un testimonio vinculado a dos demandas civiles contra Trump.

Uno está relacionado con sus acusaciones de que Trump la agredió sexualmente en unos grandes almacenes de la ciudad de Nueva York en la década de 1990. La otra es cuando lo demandó por difamación en 2019.

En 2023, un jurado encontró a Trump responsable de abuso sexual, pero no responsable de violación. Otro jurado en 2024 encontró que Trump difamó a Carroll durante su primer mandato al negar sus acusaciones y le ordenó pagar 83 millones de dólares en daños y perjuicios.

CNN informó por primera vez sobre la investigación del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia inicia una investigación criminal contra E. Jean Carroll

El lanzamiento de una investigación, supuestamente dirigida por la “Fiscalía Federal de Chicago”, no necesariamente resultará en cargos contra Carroll.

Desde el año pasado, la administración Trump ha utilizado una serie de poderes gubernamentales para iniciar investigaciones criminales sobre los supuestos enemigos del presidente.

Reuters informó que la medida de los fiscales se basa en una declaración de 2022 de la ex columnista de la revista Elle de que no recibió financiación externa para su demanda.

Sus abogados revelaron más tarde que Reid Hoffman, el multimillonario cofundador de LinkedIn, había pagado algunas de sus facturas legales.

Los medios de comunicación informaron que el fiscal general interino Todd Blanche se recusó de la investigación del Departamento de Justicia porque trabajó como uno de los abogados personales de Trump en el caso civil de Carroll.

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Editado por: Sean Sinico