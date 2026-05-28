El Departamento de Justicia abre una investigación penal sobre E. Jean Carroll

El Departamento de Justicia abrió una investigación penal sobre si E. Jean Carroll cometió perjurio en su testimonio durante sus demandas relacionadas con acusaciones de abuso sexual contra el presidente Donald Trump, según una fuente familiarizada con el asunto.

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Carroll, ex escritora de una revista, acusó a Trump de agredirla sexualmente en unos grandes almacenes de Nueva York a mediados de los años 1990. En 2023, un jurado que encontró a Trump responsable de abusar sexualmente de ella le concedió 5 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Al año siguiente, Carroll ganó una sentencia civil por 83 millones de dólares en un caso de difamación.

Trump ha negado repetidamente haber actuado mal y ha dicho que ni siquiera conocía a Carroll. El presidente busca la intervención de la Corte Suprema en ambos casos. La Casa Blanca remitió las preguntas sobre la investigación al Departamento de Justicia.

El equipo legal de Carroll no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios el jueves por la mañana.

CNN informó por primera vez sobre la investigación sobre Carroll.

La investigación del Departamento de Justicia es la última medida de la administración Trump para atacar a los supuestos enemigos políticos del presidente, incluidos múltiples intentos del Departamento de Justicia de procesar al ex director del FBI James Comey y a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.