La campaña Summer of Soccer de la NWSL busca aprovechar el interés por la Copa del Mundo.

La National Women’s Soccer League podría estar a días de su pausa de un mes para el inicio de la Copa del Mundo masculina, pero la liga ya tiene planes para unirse a la acción.

El jueves, la liga presentó su iniciativa “Verano del Fútbol”, una campaña de varias semanas que insertará a la liga en el centro del revuelo internacional en torno al torneo. La iniciativa se centra en un viaje de verano anclado por un tour en autobús con la marca de la liga que posicionará a la liga en comunidades de todo Estados Unidos durante momentos clave del torneo.

El tour coincidirá con algunos de los partidos más importantes de la temporada regular de la NWSL, una vez que los partidos se reanuden la primera semana de julio.

“Al unirse la comunidad global del fútbol en Estados Unidos y en América del Norte este verano, vemos una gran oportunidad para mostrar la NWSL como una parte central de esa cultura y conversación de fútbol más amplia”, dijo la directora de marketing de la NWSL, Rachel Epstein, en un comunicado. “Esta iniciativa se trata de encontrarse con los aficionados donde estén, elevar a nuestros jugadores y clubes y crear nuevos puntos de entrada a la liga durante uno de los momentos más importantes de fútbol que haya acogido el país”.

El tour incluirá experiencias para los aficionados y contenido en vivo en varias ciudades, incluidas Columbus, Ohio; Kansas City, Mo .; Portland, Oregón; Denver; Los Ángeles; Seattle y Nueva York. Habrá cobertura en vivo de creadores, eventos comunitarios y cobertura amplificada alrededor de ciertos partidos de la NWSL. La liga también dijo que se posicionaría a sí misma, a los jugadores y a sus socios en todo el panorama del torneo a través de apariciones e integraciones similares durante la competición.

El viaje comenzará en Columbus, sede del 18º equipo de expansión de la liga, que debutará en 2028. La ciudad también albergará la Copa Challenge de este año el 26 de junio, enfrentando al Kansas City Current, ganador del NWSL Shield 2025, contra los campeones del NWSL 2025, Gotham FC.

El tour incluye una parada en Kansas City para un Festival de Aficionados de la FIFA, antes de dirigirse a Denver para el partido del 3 de julio entre el Current y el Denver Summit. Esto coincide con el regreso de los partidos de la temporada regular de la NWSL y la llegada muy esperada de la capitana del equipo nacional de mujeres de Estados Unidos, Lindsey Heaps, quien se unirá a Denver después de su temporada en Lyon.

El autobús luego se dirige a San Diego para el juego del 4 de julio entre el San Diego Wave y Gotham, antes de dirigirse a Los Ángeles, donde la liga albergará experiencias de creadores centradas en la cultura en toda la ciudad durante los octavos de final de la Copa del Mundo. El autobús también hará paradas en Portland y luego en Seattle para el Clásico de la Cascadia el 12 de julio, antes de conducir a través del país hasta la ciudad de Nueva York.

Una vez en la costa este, el autobús pasará por la Queens Classic entre Gotham y el Washington Spirit el 15 de julio. Los equipos se convertirán en los primeros equipos profesionales femeninos en jugar un partido en el Citi Field, con los clubes con la mirada puesta en batir el récord de asistencia más grande para un evento deportivo femenino en los límites de la ciudad. El autobús también tendrá presencia en el Fanatics Fest en Manhattan y en la Copa del Mundo masculina en el MetLife Stadium en East Rutherford, Nueva Jersey, el 19 de julio.

La campaña cumple con las iniciativas a las que hizo referencia la comisionada de la NWSL, Jessica Berman, al comienzo de la temporada. En marzo, enfatizó la importancia de la oportunidad que la Copa del Mundo masculina representa para una liga que busca activamente formas de atraer a nuevas audiencias.

“Nuestro enfoque específico para la temporada 2026 es asegurar que nuestros partidos y nuestro producto estén ante personas que aman el fútbol de élite, sin importar si es masculino o femenino, sabiendo que la NWSL es la mejor liga del mundo”, dijo Berman a los periodistas en ese momento. “Si amas el mejor fútbol del mundo, amarás la NWSL.

“La Copa del Mundo masculina es un momento crucial, y vamos a aprovecharlo como una oportunidad para dar a conocer la NWSL. Las formas en que vamos a hacerlo, las tácticas alrededor de eso son, en primer lugar, a través de eventos clave”.

Berman mencionó cómo la Copa Challenge estaba programada para jugarse durante la Copa del Mundo y en Ohio, una ubicación neutral que no acoge ningún partido. La liga también reanudará intencionalmente los juegos durante las rondas eliminatorias.

“Habrá menos partidos que se juegan en el lado de la Copa del Mundo masculina”, dijo Berman, “dándonos la oportunidad de ocupar parte de ese espacio cuando todavía habrá millones de personas prestando atención al fútbol en este país y a nivel mundial”.

La esperanza es que la NWSL pueda aprovechar el revuelo de la Copa del Mundo para atraer a nuevos aficionados durante uno de los veranos más importantes para el fútbol en América del Norte.