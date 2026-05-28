Crystal Palace 1

La temporada de montaña rusa de Jean-Philippe Mateta terminó en gloria al ayudar a Crystal Palace a una merecida victoria sobre Rayo Vallecano en la final de la Conference League en Leipzig.

Abucheado por los aficionados del Palace al principio de la temporada después de no completar un movimiento buscado al AC Milan, el delantero ahora perdonado estuvo allí para marcar un gol histórico mientras el Palace aseguraba un lugar en la Europa League del próximo año con su primer título europeo.

El gol de Mateta desató escenas de delirio entre los aficionados del Palace, quienes volvieron a probar el éxito gracias al último partido del entrenador Oliver Glasner.

Glasner se marcha después de haber entregado tres trofeos en 12 meses a pesar de perder a Eberechi Eze y Marc Guehi en transferencias.

La victoria en el 60º partido de la campaña del Palace también justificó a los seguidores que se sintieron tan agraviados de que al club le negaran injustamente el fútbol de la Europa League esta temporada.

Tales problemas de múltiple propiedad serán olvidados ahora, con la nueva dirección teniendo más viajes europeos en qué esperar.

Después de que Aston Villa ganara la Europa League, y con el Arsenal por venir en la final de la Champions League, sigue en juego un pleno de títulos continentales de la Premier League.

Una tensa apertura fue rota con la primera oportunidad de la noche para Alemao, pero el delantero del Rayo envió un disparo fuera por poco bajo presión.

Después de un retraso por un incidente médico en la multitud, el equipo de Madrid amenazó de nuevo, con Unai López disparando desviado desde el borde del área.

Los dos medios del Palace, Adam Wharton y Daichi Kamada, estaban combinando muchas jugadas elegantes, pero el equipo de la Premier League carecía en el último tercio.

Wharton luego produjo un magnífico pase al poste lejano para encontrar a Tyrick Mitchell con la mejor oportunidad de la mitad, pero el lateral solo pudo cabecear fuera.

Después del descanso, el Palace estaba bien entrado en el partido y tomó la ventaja con Mateta, nombrado esta semana en la selección de la Copa del Mundo para Francia, empujando un rebote después de que el potente disparo de Wharton fuera rechazado.

Yeremy Pino golpeó ambos postes con un increíble tiro libre que milagrosamente se mantuvo fuera, y Mateta luego vio un disparo de cerca salvado por las piernas de Augusto Batalla mientras las Águilas aumentaban la presión.

Rayo buscaba desesperadamente una forma de volver al partido, pero el capitán Dean Henderson apenas tuvo problemas mientras el Palace se unía a West Ham y Chelsea como ganadores ingleses de la competición.

Palace se une al rol de honor de Inglaterra:

– Liverpool – Copa de Europa / UEFA Champions League (6): 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019 – UEFA Cup / UEFA Europa League (3): 1973, 1976, 2001

– Chelsea – UEFA Champions League (2): 2012, 2021 – UEFA Europa League (2): 2013, 2019 – Recopa de la UEFA (2): 1971, 1998 – UEFA Conference League (1): 2025

– Manchester United – Copa de Europa / UEFA Champions League (3): 1968, 1999, 2008 – UEFA Europa League (1): 2017 – Recopa de la UEFA (1): 1991

– Tottenham Hotspur – UEFA Cup / UEFA Europa League (3): 1972, 1984, 2025 – Recopa de la UEFA (1): 1963

– Nottingham Forest – Copa de Europa (2): 1979, 1980

– Manchester City – UEFA Champions League (1): 2023 – Recopa de la UEFA (1): 1970

– Aston Villa – Copa de Europa (1): 1982 – UEFA Europa League (1): 2026

– West Ham United – UEFA Conference League (1): 2023 – Recopa de la UEFA (1): 1965

– Arsenal – Recopa de la UEFA (1): 1994 – Copa de Ferias / Copa de Ciudades en Ferias (1): 1970

– Leeds United – Copa de Ferias / Copa de Ciudades en Ferias (2): 1968, 1971

– Ipswich Town

– Everton – Recopa de la UEFA (1): 1985

– Newcastle United – Copa de Ferias / Copa de Ciudades en Ferias (1): 1969

– Crystal Palace – UEFA Conference League (1): 2026