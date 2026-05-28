Sacramento presenta oficialmente el estadio de expansión de la MLB y los detalles de financiación

Una representación de Hart Howerton muestra cómo se vería un estadio de béisbol de la MLB y un desarrollo de uso mixto propuesto en Sacramento. El campo de Sacramento

Si bien hay preguntas abiertas y vacíos que llenar, los primeros detalles de la oferta de Sacramento para una franquicia de expansión de la MLB ahora reveladas lo convierten en un contendiente.

A fines de la semana pasada, la alcaldesa de West Sacramento, Martha Guerrero, anunció durante un discurso sobre el estado de la ciudad que la ciudad estaría explorando la expansión de la MLB. Con una conferencia de prensa programada para hoy, los primeros detalles revelan cuán serios son los esfuerzos y, con ellos, cómo Sacramento se está posicionando para un mercado de expansión de la MLB en el oeste.

“Cuando la MLB avance en su expansión, será imposible ignorar a Sacramento”, dijo Mark Friedman, fundador y presidente de Fulcrum Property y presidente de la junta directiva del Greater Sacramento Economic Council. “Tenemos el mercado, el sitio, el capital y la comunidad. Sacramento está listo para competir, y Sacramento está listo para ganar”.

Es importante destacar que el sitio del estadio estaría ubicado en River District, justo al sur de Sutter Health Park, como parte de un desarrollo de uso mixto de 50 acres totalmente controlado y autorizado. La importante inversión público-privada se acercaría a los $2 mil millones, incluidos $800 millones en terrenos e inversión privada y $1 mil millones en inversión esperada de la ciudad de West Sacramento a través de una combinación de financiamiento de incremento de impuestos (TIF), tarifas de hotel y fuentes adicionales. En una entrevista conmigo para Forbes, Friedman dijo que las fuentes adicionales podrían adoptar muchas formas, como multas y/o impuestos de estacionamiento, que se determinarán más adelante.

El desglose de los $800 millones es una inversión en efectivo de $500 millones a través de United Auburn Indian Community y Shingle Springs Band of Miwok Indians, con una donación de tierras para el actual Sutter Health Park que representa $300 millones en capital de tierras.

West Sacramento no requiere la aprobación de los votantes para promulgar financiación con incrementos de impuestos. El esfuerzo ha dicho que el modelo para pagar los bonos vendría sólo del distrito del estadio y no afectaría el fondo general de la ciudad.

“Este es un momento decisivo para West Sacramento y estamos listos”, dijo la alcaldesa de West Sacramento, Martha Guerrero. “Las Grandes Ligas de Béisbol ya están viendo de primera mano la pasión, la energía y el orgullo cívico que existe aquí. Esta región ofrece un camino práctico y alcanzable para el éxito de la MLB a largo plazo, y tenemos la capacidad financiera, el apoyo comunitario y la visión clara necesarios para llevar las Grandes Ligas de Béisbol de forma permanente a West Sacramento. Estamos hechos para esto. Estamos listos. Dale.”

Se formó una nueva organización llamada The Sacramento Pitch, con Friedman como presidente y el alcalde Guerrero como uno de los copresidentes honorarios. Kevin McCarthy, el alcalde de Sacramento, se suma como copresidente y demuestra que el esfuerzo para llevar la MLB al mercado va más allá de West Sacramento. Otros incluyen al jugador y manager de la MLB Dusty Baker, y al ex jugador de la MLB Derrek Lee, pero quienes son nativos de Sacramento; Barry Broome, presidente y director ejecutivo del Consejo Económico del Gran Sacramento; Regina Cuellar, presidenta de la Banda de Indios Miwok de Shingle Springs; John Williams, presidente de la Comunidad India Unida de Auburn; Regina Cuellar, presidenta de la Banda de Indios Miwok de Shingle Springs; Matina Kolokotronis, directora de operaciones de los Sacramento Kings; Kevin McClatchy, presidente de McClatchy y ex propietario de los Piratas de Pittsburgh, y; Mike Testa, presidente y director ejecutivo de Visit Sacramento

A diferencia de otros mecanismos de financiación de instalaciones deportivas en los que una ciudad obtendrá bonos para la construcción y utilizará el financiamiento del incremento fiscal para pagar la obligación de la deuda, en Sacramento, Friedman y los socios que desarrollan el estadio pagarán sus impuestos a la propiedad, pero la ciudad les permitirá retener su parte del TIF como un impuesto a la propiedad reembolsado.

“Creemos que en realidad es más eficiente como mecanismo de financiación que la vinculación, porque el pago del impuesto a la propiedad está por delante de todo lo demás”, dijo Friedman, quien fue propietario minoritario de los Sacramento Kings y jugó un papel fundamental en el esfuerzo por construir el complejo deportivo y de entretenimiento Golden 1 Center. “Nuestro prestamista podría obtener garantía en ese pago, y se produciría desde el principio”. Continuó añadiendo que, debido a este mecanismo, no se requiere ningún garante; por lo tanto, nunca necesitarán recurrir al fondo general para seguridad, y los contribuyentes fuera del nuevo distrito del estadio no se verían afectados.

Ubicación del sitio de un estadio de béisbol de la MLB propuesto y desarrollo de uso mixto. El campo de Sacramento

Como muestra la primera representación de un posible estadio de béisbol y desarrollo de uso mixto, Sutter Health Park, donde los River Cats Triple-A llaman hogar, sería demolido. Los River Cats son propiedad de los Sacramento Kings. Friedman dijo que los Kings son una parte activa del esfuerzo de la MLB hacia Sacramento. Sutter Health Park es propiedad de la Autoridad de Financiamiento Regional de River City como parte de la ciudad de West Sacramento y es operado por River Cats. Los costos de construcción de Sutter Health Park fueron de $46,5 millones, o $86,9 millones en dólares de 2025.

La única pieza que falta es un grupo propietario controlador. Si bien el esfuerzo de Sacramento cree que tiene una solución llave en mano en el lado del desarrollo del estadio, así como la mayor parte, si no la totalidad, de la tarifa de expansión, el propietario controlador también necesitaría ingresos adicionales en “polvo” para cubrir cualquier pérdida potencial durante un período de tres años, que aún no se ha implementado. El Sacramento Pitch cree que el anuncio de hoy, junto con las métricas del mercado, generará un mayor interés.

Friedman dijo que The Sacramento Pitch tiene como objetivo aproximadamente $4 mil millones y utilizó la reciente venta de los San Diego Padres como vara de medir. El objetivo para el desarrollo del estadio estaría en el rango de los 2 mil millones de dólares. Y aunque la MLB no ha establecido la cifra exacta, están armando un paquete financiero de alrededor de $2 mil millones para abordar la tarifa de expansión.

Friedman dijo que el esfuerzo de Sacramento ha recaudado casi mil millones de dólares a nivel local, y con la adición de entre 600 y 750 millones de dólares en capital privado, así como algunos préstamos adicionales, se necesitarían alrededor de 3,250 millones de dólares para alcanzar la meta de 4 mil millones de dólares. Ahí es donde entra en juego el inversor propietario clave final.

“Estamos buscando a alguien que tenga mil millones de dólares en liquidez para unirse a nosotros en la mesa, pero no sólo estamos buscando a alguien con dinero”, dijo Friedman. â€œEstamos buscando a alguien con credibilidad, alguien a quien la liga quiera como socio y alguien que sea un verdadero buen administrador de este activo para la comunidad; la gente local que serÃ¡ su socio. Básicamente, creamos el grupo de asociación, invitamos a todos a la cena y estamos buscando al invitado de honor”.

“Tenemos un gran mercado”, añadió Friedman. â€œSomos el mercado mÃ¡s grande sin un equipo, con el mercado de TV mÃ¡s grande sin un equipo… tenemos un gran sitio de nuestra propiedad, zonificado, autorizado y listo para funcionar. Eso es crítico. Tenemos control del sitio”.

Friedman señaló que si a Sacramento no se le otorgara una franquicia de expansión, la ubicación objetivo se desarrollaría completamente como uso mixto, sin el TIF ni la demolición de Sutter Health Park.

Broome destacó lo que él y The Sacramento Pitch ven como ventajas sobre Salt Lake City y Portland, los cuales han estado en la conversación de expansión hacia el oeste. Por un lado, Sacramento tiene solo una franquicia de los Cuatro Grandes: los Sacramento Kings de la NBA. Eso hace que la población y la base corporativa por franquicia sean atractivas, especialmente cuando se extiende entre 50 y 75 millas.

“Si nos miramos a nivel regional, desde San José hasta San Francisco y Sacramento, ese es el corredor de inversión del sector privado más rico del mundo por múltiplos”, dijo Broome. “Hay un equipo de Grandes Ligas de Béisbol en los Gigantes, y eso es todo”.

Broome continuó diciendo que durante los últimos tres años, el área regional del Gran Sacramento ha sido uno de los mercados de mayor desempeño en el país, según Brookings Institution. Y que la zona esté en el Top 5 en emprendimiento.

La región también es el vigésimo mercado de televisión más grande del país, con alrededor de 1,5 millones de hogares con televisión, cifra que es mayor que Portland y Salt Lake City según DMA.

Por ahora, Sacramento tiene algo de tiempo antes de que la MLB realmente abra sus puertas a la expansión. La liga y los jugadores tendrán discusiones de expansión como parte del próximo acuerdo laboral, probablemente vigente para 2027. La liga planea formar un Comité de Expansión muy poco después, con la esperanza de anunciar los mercados de expansión antes de que el comisionado Rob Manfred se jubile en enero de 2029, con la apertura de los nuevos estadios alrededor de 2033.