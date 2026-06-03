Uber reduce la división de personas en casi una cuarta parte. El CEO dice los cambios son necesarios

Uber reduce la división de personas en casi una cuarta parte. El...

Uber está recortando el 23% de puestos de trabajo en su división de personas mientras busca optimizar sus operaciones bajo la dirección de la nueva presidenta Jill Hazelbaker.

El CEO Dara Khosrowshahi dijo en un memo que “los cambios son necesarios para maximizar la efectividad del equipo de Personas y el enorme potencial que tenemos por delante”.

El equipo afectado incluye personal de reclutamiento y recursos humanos. Uber no reveló el número de recortes de empleados, pero un portavoz de la gigante de los viajes compartidos dijo que representan “mucho menos del 1%” de sus 34,000 empleados.

En una nota a los equipos afectados, Hazelbaker, quien fue ascendida a presidenta y directora de asuntos corporativos el mes pasado, dijo que los despidos tienen como objetivo construir una “organización más conectada, moderna y operativamente excelente”.

Algunos segmentos se han vuelto “complejos y fragmentados, con responsabilidades superpuestas, propiedad poco clara, y equipos operando demasiado lejos de los negocios y socios que respaldan”, añadió.

Bloomberg fue el primero en informar la noticia. Uber se suma a una creciente lista de empresas que están reduciendo la plantilla, con muchas empresas citando el beneficio de la inteligencia artificial para automatizar cargas de trabajo y escalar la eficiencia.

Aunque la empresa de entrega de comida y viajes compartidos no atribuyó la IA a los recortes, confirmó esta semana que el uso de herramientas agentes para los empleados está escalonado. El nivel base de la empresa es de $1,500 al mes, y los límites van aumentando desde ahí.

El jefe de tecnología de Uber dijo anteriormente que la empresa superó su presupuesto de IA para 2026 en cuatro meses, lo informó primero The Information.

En un correo electrónico a CNBC, un portavoz dijo que estos son “límites suaves” orientados hacia la IA y la tecnología de codificación, y los presupuestos se establecen por herramienta.

“Hemos tenido niveles de gastos en algunas herramientas de IA agentes durante varios meses”, escribieron.

[Cortes de empleados en Uber, uso de inteligencia artificial, presupuesto de IA de la empresa en 2026]