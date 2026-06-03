Toone de Inglaterra aprendió una enorme lección durante el tiempo de inactividad por lesión

Toone de Inglaterra aprendió una enorme lección durante el tiempo de inactividad...

Ella Toone dice que aprendió una “gran lección” mientras estuvo fuera por lesión mientras se prepara para hacer su esperado regreso a Inglaterra.

La jugadora de 26 años jugó por última vez con las Leonesses en noviembre de 2025, después de sufrir una lesión de cadera mientras jugaba para el Manchester United.

Toone regresó para jugar en los últimos tres juegos de la temporada del United y ahora podría tener un papel en el clasificatorio para la Copa del Mundo de Inglaterra contra España el viernes.

Ahora está determinada a recuperar la plena forma física y prolongar su carrera internacional mientras busca convertirse nuevamente en una parte importante del equipo de Inglaterra.

“Ha sido un año difícil. He querido volver al campo y hacer lo que amo”, dijo Toone.

“He aprendido que ya no tengo 18 años y que mi cuerpo ha pasado por mucho. Debo cuidar mi cuerpo mucho mejor de lo que lo he estado haciendo en años anteriores. Sé que la recuperación es ahora fundamental.

“Quiero prolongar mi carrera todo lo que pueda, y creo que hubo una gran lección en esta lesión.

“Cada vez que se anuncia la convocatoria, te preocupa no poder entrar, especialmente después de haber faltado a los últimos dos entrenamientos, sabía que tenía que estar disponible.”

Si Inglaterra evita la derrota ante España, se clasificará para la Copa del Mundo Femenina, sería el sexto torneo consecutivo al que llegan las Leonesas, después de perderse las finales en 1999 y 2003.

También se enfrentarán a Ucrania el próximo martes en el estadio Hill Dickinson de Everton, lo que podría ofrecer otra oportunidad de clasificación si no logran vencer a España.

Inglaterra ha ganado más partidos contra España en este siglo que contra cualquier otra nación en todas las competiciones (nueve), incluida una victoria por 1-0 en el estadio de Wembley en el partido de ida, mientras que también derrotaron a La Roja en penales en la final de la Eurocopa 2025.

“A España le encanta tener la posesión y a veces es frustrante, pero hay que ser pacientes”, añadió Toone.

“Creo que tampoco les gusta enfrentarse a un centro del campo inglés, y sabemos en qué somos buenos.

“Tenemos que confiar en el equipo que tenemos y hay mucho talento, muchos jugadores experimentados y talento en desarrollo.

“Va a ser un juego emocionante y uno para el que definitivamente estamos listos.”