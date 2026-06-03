Tres hombres completan un viaje de 10 meses en bicicleta desde Argentina a Kansas City

KANSAS CITY, Missouri (KCTV) – Tres hombres que abandonaron Argentina hace casi un año llegaron a la ciudad el martes, completando un viaje en bicicleta de 10 meses que cubrió 10,500 millas a través de más de una docena de países.

Su último viaje a Kansas City atrajo a pasajeros y fanáticos de todo el metro. Miguel, Vicente y Yamandú celebraron su llegada al Kansas City Riverfront.

“17 países, 10.500 millas y nos quedaremos aquí, muy cerca del equipo nacional”, dijo Vincente Conculini.

Rendirse nunca fue una opción, incluso cuando las condiciones se volvieron difíciles, dijo Conculini.

â€”La altitud. Bolivia y Perú. Como que nos quedamos allí a 5.000 metros sobre el nivel del mar”, dijo Conculini. “Y es como si la bicicleta fuera mi casa”.

En el tramo final del martes, ciclistas y aficionados locales se unieron al grupo y algunos se enteraron del viaje esa mañana.

Greg Cummins y Jeff Tromans se hacen llamar el equipo de bienvenida no oficial.

“Quería ser embajador KC para estos muchachos en el último tramo de su viaje de más de 10,000 millas y hacerlos sentir bienvenidos”, dijo Cummins.

Los ciclistas recorrieron 10.500 millas a través de 17 países para llegar al río Misuri (KCTV5)

Los ciclistas esperan encontrarse con la selección argentina

El trío llegó sin entradas para ver a la selección argentina pero expresó un deseo.

“La selección, Messi y los demás, salgan a saludar, a tomarse una foto, tal vez una firma y nada más”, dijo un ciclista.

Los nuevos aficionados dijeron que ahora apoyan a Argentina en el torneo.

â€œNo he sido un gran jugador de futbol, ​​pero pienso, ¿sabes quÃ©? Creo que ahora soy fanático de Argentina”, dijo Tromans. “Así que espero que a Argentina le vaya bien. Así que espero que consigan una victoria”.

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