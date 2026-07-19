Día 10 de la NBA Summer League: Grizzlies y Warriors jugarán por el título – FOTOS

Liga de Verano de la NBA Día 10

Los resultados del sábado

Semifinales

Memphis 101, Houston 90

Golden State 92, LA Lakers 88

Juegos de consolación

Orlando 103, Boston 97

Milwaukee 96, Filadelfia 94

Washington 91, Atlanta 83

Indiana 91, Nueva Orleans 73

San Antonio vs Phoenix, tarde

horario del domingo

â– Quién: Memphis Grizzlies contra Golden State

â– Qué: Juego por el título de la NBA Summer League

â– Cuándo: 6 pm

â– Dónde: Centro Thomas & Mack

â– TV: ESPN

â– Boletos: desde $68 para la entrada general de un solo día

c del domingoonsolación juegos

Brooklyn contra Oklahoma City, 1:30 pm, Thomas & Mack Center, ESPN

Denver vs.Toronto, 3:30 p.m., T&M, ESPN2

Grizzlies y Warriors avanzan a la final

Los Memphis Grizzlies construyeron una ventaja temprana y nunca miraron atrás en camino a una victoria por 101-90 sobre los Houston Rockets en una semifinal de la Liga de Verano de la NBA el sábado en el Thomas & Mack Center.

Memphis jugará contra los Golden State Warriors (que ganaron 92-88 a Los Angeles Lakers en la otra semifinal del sábado) a las 6 pm el domingo por el título de la Liga de Verano.

Cedric Coward lideró a Memphis con 28 puntos y atrapó seis rebotes y cinco asistencias. Memphis ganaba 24-9 después del primer cuarto.

Cameron Boozer, la tercera selección general en el draft del mes pasado, fue titular para Memphis y jugó 31 minutos después de que tres de las otras cuatro primeras selecciones (AJ Dybantsa, Darryn Peterson y Caleb Wilson) terminaran temprano sus carreras en la Liga de Verano. En su cumpleaños número 19, Boozer anotó 12 puntos, atrapó 12 rebotes y añadió cinco asistencias.

Quadir Copeland lideró a Houston con 24 puntos y 9 de 13 tiros. Daishen Nix, quien jugó baloncesto en la escuela secundaria en Trinity International, agregó 16 puntos para los Rockets.

En la otra semifinal, Golden State acertó 5 de 6 tiros libres en los últimos 15 segundos para superar a los Lakers. Graham Ike y LJ Cryer anotaron 16 puntos cada uno para marcar el ritmo de los Warriors. Adou Thiero lideró a los Lakers con 18 puntos.

Estrellas del dia

Malik Reneau, Orlando Magic

El penúltimo día de la Liga de Verano de la NBA se abrió con una batalla entre Boston y Orlando, pero con la ayuda de Malik Reneau desde el banquillo, el Magic salió de Las Vegas con una victoria.

Reneau anotó 19 puntos en 18 minutos desde el banquillo mientras Orlando vencía a Boston 103-97. El delantero de 6 pies 9 pulgadas atrapó tres rebotes y acertó 6 de 7 tiros de campo y acertó sus tres triples.

Orlando superó a Boston 36-23 en el tercer cuarto para superar un breve déficit y aguantar la victoria. Reneau no fue reclutado procedente de Miami y fue seleccionado en el primer equipo All-ACC para los Hurricanes la temporada pasada. Promedió 18,9 puntos por partido para Miami el año pasado después de pasar sus primeras tres temporadas universitarias en Indiana.

Brayden Burries, Milwaukee Bucks

El dramatismo se extendió al Cox Pavilion para el encuentro de los Milwaukee Bucks con los Philadelphia 76ers. Brayden Burries, la décima selección general del draft de este año, culminó una actuación de 27 puntos al anotar la canasta ganadora en una bandeja con 1,8 segundos restantes para darle a los Bucks una victoria por 96-94.

Burries anotó 10 puntos en el último cuarto y recorrió la cancha con un pase dentro del campo para superar a la defensa de Filadelfia y anotar el triunfo. Burries, un escolta de 6 pies 4 pulgadas, acertó 9 de 18 tiros y agregó cinco asistencias y cuatro rebotes.

Milwaukee seleccionó a Burries de Arizona. En su única temporada universitaria en Tucson, Burries promedió 16,1 puntos por partido y fue nombrado miembro del primer equipo All-Big 12.

Josh Camden, Wizards de Washington

El agente libre no reclutado John Camden dejó una impresión duradera para Washington en su final de la Liga de Verano. Camden anotó 22 puntos para ayudar a los Wizards a derrotar a los Atlanta Hawks 91-83.

Camden, un delantero de 6 pies 8 pulgadas oriundo de California, acertó 7 de 15 tiros de campo, 4 de 8 triples y atrapó tres rebotes para los Wizards, que ganaban 24-15 después del primer cuarto.

En su último año el año pasado, Camden promedió 13,8 puntos con los Golden Bears. Camden también jugó colegiadamente en Memphis, Virginia Tech y Delaware.

Revista Alex Wright Las Vegas