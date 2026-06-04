Los Spurs colapsan al final del último cuarto y pierden el primer partido de las finales de la NBA ante los Knicks

SAN ANTONIO — Julian Champagnie didn't back down at the idea. He certainly won't after his Game 1 performance against the New York Knicks in the NBA Finals.
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SAN ANTONIO – Julian Champagnie no dio marcha atrás ante la idea, y ciertamente no lo hará después de su actuación en el Juego 1 contra los New York Knicks en las Finales de la NBA.
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But it couldn't be ignored. He knew that, especially as a New York native.
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Pero no se podía ignorar. Él lo sabía, especialmente siendo nativo de Nueva York.
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"We're not too worried about their fans," Champagnie said, asked about the amount of Knicks fans he expected to travel to Frost Bank Center on Wednesday. "I know how they get."
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“No estamos demasiado preocupados por sus fanáticos”, dijo Champagnie, cuando se le preguntó sobre la cantidad de fanáticos de los Knicks que esperaba que viajaran al Frost Bank Center el miércoles. “Sé cómo se ponen”.
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As both the San Antonio Spurs and the Knicks prepared for battle — a long-awaited rematch of the 1999 Finals — Champagnie was vindicated . A third of the arena, decked in Knicks Blue, couldn't be drowned out at each visitor basket or forced turnover.
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Mientras tanto los San Antonio Spurs como los Knicks se preparaban para la batalla (una revancha tan esperada de las Finales de 1999) Champagnie quedó reivindicado. Un tercio de la arena, adornada con el azul de los Knicks, no podía quedar ahogado por cada canasta visitante o pérdida forzada.
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They were the crowd heading back to their hotels and homes happy at the final buzzer. The Knicks, stunning the 62-win Spurs at home, took Game 1, 105-95, to take a 1-0 series lead.
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Eran la multitud que regresaba a sus hoteles y hogares felices con el timbre final. Los Knicks, que derrotaron a los Spurs (62 victorias en casa), se llevaron el primer partido, 105-95, para tomar ventaja de 1-0 en la serie.
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The Spurs cited an overall lack of organization, stemming from a lack of shotmaking by Victor Wembanyama and De'Aaron Fox, who combined to shoot 9-for-34 from the field on the night. Spurs coach Mitch Johnson diagnosed the issue rather quickly.
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Los Spurs citaron una falta general de organización, derivada de la falta de tiros de Victor Wembanyama y De’Aaron Fox, quienes se combinaron para acertar 9 de 34 tiros de campo esa noche. El entrenador de los Spurs, Mitch Johnson, diagnosticó el problema con bastante rapidez.
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"There was a few times it felt like we didn't have an appropriate offensive possession," Johnson said, "(We weren't) trying to be greedy for our best shot or using spacing and passing — because that's how we play. It got us on our heels a few times."
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“Hubo algunas ocasiones en las que sentimos que no teníamos una posesión ofensiva adecuada”, dijo Johnson, “(no estábamos) tratando de ser codiciosos de nuestro mejor tiro o usando espacios y pases, porque así es como jugamos”. Esto nos puso patas arriba un par de veces”.
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Where the Spurs struggled to make shots, the Knicks suffered a similar fate. The difference for New York came in the form of Jalen Brunson, who scored 13 of his 30 points in the final eight minutes of the fourth quarter. The Knicks closed Game 1 on an 11-0 run.
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Mientras que los Spurs tuvieron dificultades para acertar, los Knicks sufrieron un destino similar. La diferencia para Nueva York llegó de la mano de Jalen Brunson, quien anotó 13 de sus 30 puntos en los últimos ocho minutos del último cuarto. Los Knicks cerraron el Juego 1 con una racha de 11-0.
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"I think we let that one go," Victor Wembanyama admitted postgame before taking accountability for his poor shooting. "I’m going to figure it out. I was bad tonight. It’s not more complicated than that … (it being the first NBA Finals game) was not a factor.”
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“Creo que lo dejamos pasar”, admitió Victor Wembanyama después del partido antes de asumir la responsabilidad por su pobre tiro. “Voy a resolverlo. Estuve mal esta noche. No es más complicado que eso… (ser el primer juego de las Finales de la NBA) no fue un factor”.
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Wembanyama finished with 26 points to pace the Spurs, followed by Champagnie, Stephon Castle and Dylan Harper, who scored 16, 17 and 16 points, respectively.
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Wembanyama terminó con 26 puntos para liderar a los Spurs, seguido por Champagnie, Stephon Castle y Dylan Harper, quienes anotaron 16, 17 y 16 puntos, respectivamente.
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Champagnie, in particular, connected on five 3s in the first half — good for third-most in Spurs Finals history — and failed to hit any of his four attempts in the second half.
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Champagnie, en particular, anotó cinco triples en la primera mitad (bueno para la tercera mayor cantidad en la historia de las Finales de los Spurs) y no logró acertar ninguno de sus cuatro intentos en la segunda mitad.
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Beyond scoring, the Spurs only logged 16 team assists after averaging 28.1 per game in the regular season. Johnson harped on that, too.
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Más allá de anotar, los Spurs solo registraron 16 asistencias de equipo después de promediar 28,1 por partido en la temporada regular. Johnson también insistió en eso.
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"Sixteen assists for us is not our brand of basketball," the coach said. "Just zoomed all the way out, there's a lot of things that we've discussed in this press conference that we can get better at and clean up. That's something that is not up to the standard."
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“Dieciséis asistencias para nosotros no es nuestro estilo de baloncesto”, dijo el entrenador. “Simplemente alejándonos por completo, hay muchas cosas que hemos discutido en esta conferencia de prensa en las que podemos mejorar y limpiar. Eso es algo que no está a la altura del estándar”.
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Riding an 11-game playoff win streak, the Knicks entered Game 1 expecting a rhythmic Spurs team fresh off a warlike seven-game series against the defending champion Oklahoma City Thunder. Shaking off rust themselves, they were glad to steal home court from San Antonio, even if they left the court knowing they had missed opportunities.
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Con una racha de 11 victorias consecutivas en los playoffs, los Knicks entraron al Juego 1 esperando un equipo rítmico de los Spurs recién salido de una serie bélica de siete juegos contra el campeón defensor Oklahoma City Thunder. Sacudiéndose el óxido ellos mismos, estaban contentos de robarle la cancha local a San Antonio, incluso si abandonaron la cancha sabiendo que habían perdido oportunidades.
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The Knicks shot just 41 percent from the field while losing the rebounding battle 49-54. Despite scoring 50 points in the paint, they only notched 12 fast-break points.
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Los Knicks dispararon sólo el 41 por ciento desde el campo y perdieron la batalla de los rebotes 49-54. A pesar de anotar 50 puntos en la pintura, sólo anotaron 12 puntos en el contraataque.
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"It was a good win," Knicks coach Mike Brown said. "We felt we didn't play well … and, obviously, it's good to learn from a win, especially when you didn't feel like you played well."
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“Fue una buena victoria”, dijo el entrenador de los Knicks, Mike Brown. “Sentimos que no jugamos bien… y, obviamente, es bueno aprender de una victoria, especialmente cuando sientes que no jugaste bien”.
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With another game at home — this time expecting a rowdy Knicks representation — the Spurs now fix their eyes on evening their first NBA Finals before heading East.
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Con otro partido en casa, esta vez esperando una representación ruidosa de los Knicks, los Spurs ahora fijan sus ojos en igualar sus primeras Finales de la NBA antes de dirigirse al Este.
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Knowing their own history, they aren't worried about the outcome.
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Conociendo su propia historia, no les preocupa el resultado.
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"We have a chip on our shoulder from this game," Harper said. "You never want to lose, but I feel like going into the next game, we're going to be even hungrier, keep on improving."
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“Tenemos un resentimiento por este juego”, dijo Harper. “Nunca quieres perder, pero siento que de cara al próximo partido vamos a tener aún más hambre, seguir mejorando”.
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Added Wembanyama: "I'm not kicking myself about anything. I'm not worried the slightest."
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Wembanyama añadió: “No me estoy castigando por nada. No estoy preocupado en lo más mínimo”.
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Game 2 of the NBA Finals between the San Antonio Spurs and New York Knicks from Frost Bank Center is set for Friday night at 7:30 p.m. Central on ESPN and ABC.
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El segundo juego de las Finales de la NBA entre los San Antonio Spurs y los New York Knicks desde el Frost Bank Center está programado para el viernes por la noche a las 7:30 pm hora central por ESPN y ABC.
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