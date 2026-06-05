‘No creo que pueda empeorar’: los Padres buscan recuperarse después de un duro viaje por carretera

Eso es todo, de verdad. Los mejores bateadores de los Padres (Machado, Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill) han tenido un desempeño enormemente inferior. Tatis ha sido el mejor de los tres, con OPS de .663. Merrill y Machado rondaban los .600 hasta que ambos profundizaron en el final de la serie del jueves, ofreciendo una pequeña medida de esperanza para una ofensiva que necesita más de sus superestrellas.