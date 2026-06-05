‘No creo que pueda empeorar’: los Padres buscan recuperarse después de un duro viaje por carretera

FILADELFIA — Esta derrota de los Padres se sintió significativa.
No por el resultado. Los Padres han perdido mucho últimamente: nueve de sus últimos 10, y los seis que han jugado contra los Filis en ese lapso.
No porque no hayan acertado. Los Padres no han bateado mucho en toda la temporada. Esto no era nuevo.
Es el contexto aquí lo que importa. Los Padres se consideran contendientes. No hace mucho, jugaron contra los Dodgers durante tres noches consecutivas a mediados de mayo con el primer lugar de la Liga Nacional Oeste en juego.
Pero en el último out de su derrota por 6-4 el jueves ante Filadelfia en el Citizens Bank Park, los Padres se encontraron en el lado equivocado de la línea de corte de los playoffs por primera vez desde abril. Tienen marca de 32-29 y fueron superados por los Filis, cuya temporada comenzó tan mal que despidieron a su manager.
La temporada de los Padres se encuentra ahora en una encrucijada. Lo cual no quiere decir que no puedan llevar las cosas en la dirección correcta. Acabamos de llegar al punto en el que eso tiene que empezar a suceder. Pronto.
Entonces, ¿cómo salen de su reciente espiral? Más concretamente, ¿qué les da la confianza de que pueden evitar que esta racha empeore?
“No creo que pueda empeorar”, dijo un hosco Manny Machado desde el club visitante en Filadelfia. “Quiero decir, sólo hay un camino: hacia arriba”.
Ésa es la opinión del optimista. Los Padres están tres juegos por encima de .500 y son parte de una imagen temprana de comodines agrupada. Ciertamente, hay más de una manera en que podría tomar las cosas en este momento.
Pero esta fue una versión cruda de Machado después del juego, después de un viaje por carretera en el que tuvo grandes dificultades. Es un jugador que normalmente hace lo mejor que puede para proyectar confianza, y lo hizo, hasta cierto punto. Pero Machado también dejó en claro que los Padres necesitan mejorar. Y ellos lo saben.
“La gente está frustrada”, dijo Machado. â€œLos aficionados quieren que ganemos partidos. Nosotros también. Estamos más frustrados que nadie. Queremos cambiar las cosas. Todos en este club están tratando de hacer eso. Así que vamos a seguir trabajando, sólo que sepan que todavía estamos en una buena posición, aunque estemos jugando como [expletive].
“Pero las cosas cambiarán. Es una temporada larga. Todavía queda mucho béisbol por jugar. Este grupo de aquí lo sabe. Lo único que podemos hacer es seguir trabajando. Las cosas cambiarán”.
La solución es a la vez simple e increíblemente difícil: los Padres necesitan batear.
Eso es todo, de verdad. Los mejores bateadores de los Padres (Machado, Fernando Tatis Jr. y Jackson Merrill) han tenido un desempeño enormemente inferior. Tatis ha sido el mejor de los tres, con OPS de .663. Merrill y Machado rondaban los .600 hasta que ambos profundizaron en el final de la serie del jueves, ofreciendo una pequeña medida de esperanza para una ofensiva que necesita más de sus superestrellas.
En general, esta ofensiva ha sido una de las peores en el béisbol en una muestra que ya no es pequeña. Ocupa el último lugar en las Mayores en carreras anotadas y promedio de bateo. Según wRC+, una métrica de bateo integral que se ajusta a los estadios y la liga, San Diego entró en juego el jueves clasificado solo por delante de Colorado.
La falta de producción está ejerciendo una presión insostenible sobre toda la plantilla. La rotación simplemente no es lo suficientemente buena como para que se les pida que ganen juegos para los Padres (al menos no ahora con tantos brazos clave en la lista de lesionados).
El bullpen, por su parte, es uno de los mejores del béisbol. Pero incluso los bullpens de élite permiten carreras. Y los Padres permitieron algunas carreras costosas al final de cada uno de los dos últimos juegos de esta serie.
Aún así, todo vuelve a la ofensiva y al prácticamente inexistente margen de error.
“La ofensiva es lo que crea impulso y energía”, dijo el técnico Craig Stammen. “Cuando hay menos, hay menos impulso y menos energía. Y todo el mundo siente que tiene que ser la persona que lo resuelva. Y el béisbol no es un juego del que puedas simplemente apoderarte. … Tenemos que resolverlo juntos y como equipo”.
Como siempre, Stammen proyectó confianza en que los Padres lo harían.
â€œ[It was] No es nuestro mejor béisbol”, dijo Stammen sobre el viaje por carretera. “Pero no se trata de quiénes somos como equipo”.
Todavía les quedan más de 100 partidos para demostrarlo. Y claro, es sólo junio. Pero estos juegos también cuentan mucho, especialmente cuando el equipo comienza a reflexionar sobre su dirección en la fecha límite de cambios.
Quizás Machado tenga razón. Quizás este sea el punto más bajo. Depende de los Padres comenzar a batear y demostrarlo en las próximas semanas.