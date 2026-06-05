Trabajo hará que la IA trabaje para los trabajadores, dice Liz Kendall

Liz Kendall ha insistido en que Labor hará que la inteligencia artificial “trabaje para los trabajadores” y no abandonará a las personas cuyos trabajos son barridos por su rápido avance.

Con los temores públicos aumentando sobre el impacto de la inteligencia artificial en el empleo, especialmente para los jóvenes, la secretaria de tecnología afirmó que el gobierno podría dar forma a la forma en que se adopta.

“Tenemos que asegurarnos de que la inteligencia artificial mejore el trabajo: que ayudemos a las personas en la transición laboral, y no seamos como los Tories, que dejan a las personas a su suerte”, dijo.

La excontendiente a lideresa se rumorea que estaría en vulnerabilidad de ser despedida del gabinete si Andy Burnham gana la elección parcial de Makerfield, destituye a Keir Starmer y desplaza a Labor hacia la izquierda.

Pero antes de la Semana Tecnológica de Londres, que reunirá a empresas locales, empresas tecnológicas de EE. UU. y responsables de políticas en la capital a partir del 8 de junio, ella estaba ansiosa por establecer un enfoque distintivamente laborista para el desafío de la adopción de la inteligencia artificial.

Hablando en su oficina en Whitehall, Kendall dijo: “Por todo lo que está sucediendo en el mundo y dentro de mi partido, todos los días este gobierno está marcando la diferencia.

“Depende de nosotros, en conjunto, elegir, actuar, hacer esto de una manera que funcione para Gran Bretaña; y como gobierno laborista, asegurarnos de que funcione para los trabajadores y las personas que viven en las áreas más desfavorecidas, no solo para unos pocos poderosos e incontrolables.”

Kendall dijo que había ajustado el esquema de capacitación en inteligencia artificial TechFirst de £187 millones del gobierno, anunciado el año pasado, para que el 40% de los 1 millón de niños a los que apunta lleguen a escuelas desfavorecidas.

Y destacó el lanzamiento de dos programas, en el noreste y noroeste de Inglaterra, para ofrecer campamentos de habilidades de verano para jóvenes que no están en educación, empleo o formación (Neets), o en riesgo de estarlo.

Estos programas se llevarán a cabo en colaboración con empresas y tendrán como objetivo abrir la oportunidad de un aprendizaje. Son muy pequeños, con 60 plazas en el noroeste inicialmente y 20 en el noreste, pero se espera que se amplíen.

“Tendremos un programa nacional para prevenir que los jóvenes que corren el riesgo de convertirse en Neet, se aseguren de obtener un programa de habilidades de verano gratuito que esperamos llevé a muchos a un curso de aprendizaje”, dijo Kendall.

El esquema del noreste, que forma parte de los planes del gobierno para una zona de crecimiento de inteligencia artificial en la región, está siendo financiado por la Garantía Juvenil del Laborismo, que promete apoyo a los jóvenes que han estado sin trabajo durante 18 meses o más.

Kendall dijo: “Tenemos que asegurarnos de que todos tengan la oportunidad de aprovechar las oportunidades de la inteligencia artificial, y eso significa asegurar que las personas y los lugares que más necesitan una oportunidad decente en la vida, obtengan las oportunidades y elecciones que merecen.”

El exministro laborista Alan Milburn publicó la semana pasada su informe provisional sobre el creciente desafío social de los jóvenes Neets, cuyos números han pasado del millón por primera vez en una década.

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ha advertido que la inteligencia artificial será un “tsunami que golpeará al mercado laboral”, con los jóvenes siendo los más afectados.

Sin embargo, Kendall minimizó los temores de pérdida masiva de empleos: “Se crearán trabajos. Los trabajos cambiarán. Y algunos trabajos se perderán. Eso es lo que sucede con la introducción de cada tecnología de propósito general.”

El comité de ciencia, innovación y tecnología de los Comunes, que supervisa el trabajo del departamento de Kendall, solicitó esta semana que el gobierno cancele un gran contrato con la empresa tecnológica estadounidense Palantir para la digitalización del NHS.

Kendall dijo que comprendía las preocupaciones, pero la decisión de activar una “cláusula de ruptura” en el contrato la tomaría el nuevo secretario de salud, James Murray.

“Tener nuestro NHS digitalizado es realmente importante. Es realmente importante mejorar los resultados para los pacientes y hacer la vida más fácil a médicos y enfermeras. Pero también sabrá, como he dicho, que queremos ver mucho más apoyo a las empresas británicas de inteligencia artificial”, agregó.

Kendall se negó a comentar sobre otro tema significativo en su bandeja de entrada: la consulta del gobierno sobre la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años.

Se espera un anuncio pronto y ella ya ha dejado claro que la respuesta abrumadora de los padres fue pedir acción.

Ella enfatizó que los ministros habían estado examinando un conjunto mucho más amplio de problemas que solo las redes sociales, incluido cómo interactúan los niños con los chatbots.

Kendall dijo: “No estamos solo viendo las redes sociales para menores de 16 años, sí o no. Estamos viendo cuestiones como el ‘emparejamiento con extraños’ y la transmisión en vivo en juegos. Estamos viendo los chatbots de inteligencia artificial. Estamos viendo medidas de verificación de edad más sólidas. Así que estamos viendo todo el tema de la vida de los niños en línea.”

El “emparejamiento con extraños” es cuando alguien que un niño no conoce puede interactuar directamente con ellos, a través de un videojuego.

Kendall dijo que la disposición del gobierno a considerar restricciones estrictas era parte de una determinación más amplia de no ser pasivo ante la gran tecnología.

“Demasiado de este debate es como si esto se estuviera haciendo a nosotros, y decimos sí o no”, dijo. “Pero la verdad es que la elección no es entre tener inteligencia artificial o tratar de detenerla, o tenerla o no. La elección es entre darle forma para que funcione para nosotros o ser dejados a merced de ella y sus caprichos.”