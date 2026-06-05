Argentina recupera el primer puesto en el ranking de la FIFA sobre España y Francia: Messi enfrenta un récord preocupante antes de la Copa del Mundo

Las selecciones nacionales están entrando en sus últimos días de preparación antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026. En ese contexto, España y Francia disputado partidos amistosos cuyos resultados permitirán Argentina para recuperar el primer puesto en el Clasificación FIFAaunque puede que no sea una buena noticia para Lionel Messi y sus compañeros de equipo.

El jueves, España jugó su último partido en casa antes de partir hacia Estados Unidos, conformándose con un decepcionante empate 1-1 contra Irak en el Estadio Riazor de La Coruña. Al mismo tiempo, Francia sufrió una sorprendente derrota por 2-1 ante Costa de Marfil en el Estadio de la Beaujoire de Nantes.

Como resultado, Argentina recuperará el primer puesto en el ranking FIFA cuando se publique la próxima actualización el lunes. Los cálculos del rating favorecerán al equipo de Lionel Scaloni independientemente del resultado del amistoso del sábado contra Hondurasya que tendrían 1.874 puntos incluso en el peor de los escenarios, por delante de los 1.873 de España y los 1.869 de Francia.

Hasta ahora el primer puesto lo ocupaba Franciaque ascendió al número 1 durante la ventana internacional de la FIFA de marzo después de superar a España. Antes de eso, el equipo de Luis de la Fuente había puesto fin al reinado de Argentina en julio de 2025, después de que los sudamericanos lideraran la clasificación desde que ganaron la Copa Mundial de la FIFA 2022 en Qatar.

La estadística negativa del ranking FIFA

Mientras regresaba a la cima del Clasificación FIFA Aunque inicialmente parezca una buena noticia para Argentina a pocos días del inicio del Mundial de 2026 en América del Norte, la historia sugiere lo contrario.

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Desde que se introdujeron las clasificaciones de la FIFA en 1992, ningún equipo que haya ingresado a una Copa Mundial como la nación número uno del ranking ha ganado el torneo.. En 1994, Alemania ocupó el primer puesto, pero Brasil levantó el trofeo. Luego, Brasil ingresó a la Copa del Mundo de 1998 como el equipo mejor clasificado, sólo para perder la final ante Francia.

La selección dirigida por Zinedine Zidane llegó al Mundial de 2002 en lo más alto de la clasificación, pero Brasil salió campeón. Cuatro años después, la potencia sudamericana volvió a participar en el torneo como el equipo mejor clasificado, pero Italia levantó el trofeo. En 2010, Brasil siguió siendo el número uno en el ranking de la FIFA y nuevamente se quedó corto, mientras que España ganó el torneo.

En 2014, los vigentes campeones no lograron sacar provecho del primer lugar en la clasificación, ya que Alemania se hizo con el título. El patrón se repitió en 2018, cuando Alemania ingresó al torneo en la cima de la clasificación pero Francia se convirtió en campeona del mundo. Finalmente, antes de Qatar 2022, Brasil lideraba la clasificación, pero Argentina ganó la Copa del Mundo.

Messi y sus compañeros deben romper varias rachas

La llamada maldición del líder del ranking FIFA es sólo una de varias rachas que Lionel Messi y sus compañeros tendrán que superar en su búsqueda del título en Norteamérica en 2026. También deben lidiar con una Sequía de 64 años sin que una nación gane Mundiales consecutivosalgo que Argentina nunca había logrado en su historia.