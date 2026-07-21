Mitie acepta adquisición de £3.1bn por OCS en golpe al mercado de valores de Londres

Mitie, una empresa de externalización, ha aceptado ser adquirida por su rival OCS Group, que pertenece a un grupo de capital privado, por un total de £3.1 mil millones, poniendo fin a casi cuatro décadas en el mercado de valores y convirtiéndose en la empresa londinense más reciente en ser adquirida este año.

El contratista gubernamental señaló que su junta directiva ha recomendado a los accionistas aceptar una oferta en efectivo de 221.6p por acción, lo que representa un aumento del 46.8% con respecto al precio de cierre del lunes.

Mitie, fundada en 1987 y con 84,000 empleados, se especializa en gestión de instalaciones como mantenimiento de ingeniería y otros servicios de higiene y seguridad.

El director ejecutivo de Mitie, Phil Bentley, anunció el mes pasado que dejará su cargo en marzo de 2027 después de más de 10 años en el puesto principal.

OCS, presente en el Reino Unido, Europa, Asia Pacífico y Oriente Medio con 135,000 empleados, es propiedad del grupo de capital privado Clayton, Dubilier & Rice, que también posee la empresa de estaciones de servicio Motor Fuel Group y adquirió la cadena de supermercados Morrisons en 2021.

Las acciones de Mitie se han disparado un 41% esta mañana alcanzando un máximo histórico de 213.6p. El mes pasado, acciones de empresas de externalización cayeron luego de que la Oficina del Gabinete declarara que “la era de la externalización ha terminado”. La canciller saliente, Rachel Reeves, dijo que el gobierno está planeando “la mayor ola de internalización de servicios públicos en una generación.”

A principios de este mes, The Guardian reveló que Mitie había iniciado una investigación sobre acusaciones de racismo, antisemitismo, islamofobia y discurso de odio entre el personal que trabaja en centros de detención de inmigrantes.

Un portavoz de Mitie dijo en su momento que tomaban las acusaciones en serio y planeaban investigarlas a fondo.

El acuerdo, que se espera que se complete en el primer trimestre de 2027, es el último de una larga lista de adquisiciones en la bolsa de valores de Londres – Intertek, easyJet, Beazley y Schroders han acordado adquisiciones este año, mientras que el grupo inmobiliario estadounidense Prologis ha realizado intentos repetidos de comprar a su rival del FTSE 100, Segro.