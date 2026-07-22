El Salón de la Fama de Naismith rinde homenaje a Stephen Curry con una exposición: “Algo que no me tomo a la ligera”

Es bien sabido que Steph Curry es un seguro para la incorporación al Salón de la Fama del Baloncesto Naismith Memorial una vez que sea elegible.

¿Y por qué no? Es cuatro veces campeón de la NBA, dos veces MVP de la NBA (incluido el primer unánime de la liga) y el mejor tirador de triples en la historia del baloncesto.

El nombre de Curry reside junto al de su esperanzado futuro compañero de equipo, LeBron James, como los dos candidatos más fuertes de esta generación para consagrarse a la inmortalidad del baloncesto.

Las reglas del Salón de la Fama establecen que los jugadores deben estar retirados durante dos temporadas completas antes de ser incorporados. Pero el martes, el Salón anunció que no podía esperar para honrar a Curry.

Dio a conocer una nueva exposición por tiempo limitado, “Stephen Curry: Beyond the Arc”, como la última incorporación a su galería, “The Vault”. Curry se convierte en el primer jugador activo de la NBA en recibir una exposición individual dedicada en el Salón. Se inaugurará el 24 de julio en asociación con el equipo comercial Thirty Ink de Curry.

“Desarrollada como la próxima versión de la aclamada galería del Salón de la Fama, ‘The Vault’, esta experiencia inmersiva está diseñada para explorar el legado multifacético de Stephen Curry como ícono del baloncesto, empresario, filántropo y hombre de familia”, escribió el Salón en su anuncio en X, acompañado de un video promocional destacado.

Inspiró a una generación a soñar en grande y llegar más lejos. Ahora, por primera vez en sus casi 75 años de historia, el Salón de la Fama contará con una experiencia dedicada en honor a un jugador activo de la NBA. “Stephen Curry: Más allá del Arco”: el viernes se inaugura una exposición por tiempo limitado… pic.twitter.com/7jbbhYc0x5 – Baloncesto HOF (@Hoophall) 21 de julio de 2026

En lugar de una instalación permanente, “The Vault” es una galería inmersiva giratoria que destaca una historia destacada a la vez. Se inauguró en junio de 2024 con su exhibición inaugural, “The Vault: Boston Celtics Unlocked”. Esa instalación celebró la histórica franquicia de los Celtics, conectando a leyendas como Bill Russell y Larry Bird con los actuales All-Stars Jayson Tatum y Jaylen Brown. Brown fue transferido recientemente a los Philadelphia 76ers.

Si bien Tatum y Brown fueron jugadores activos presentados como parte de la exhibición de los Celtics, Curry es el primer jugador individual activo en recibir una exhibición.

Según un anuncio de NBA.com, “Los visitantes pueden esperar un viaje cautivador y curado a través de la vida de Curry”, que incluye recuerdos, imágenes raras y narraciones inmersivas en audio y video.

“Ser parte del Salón de la Fama del Baloncesto de esta manera es difícil de expresar con palabras”, dijo Curry en el comunicado de la NBA. “Cuando pienso en mi viaje, pienso en las personas que creyeron en mí, el trabajo que se realizó cuando nadie me miraba y los momentos que me moldearon dentro y fuera de la cancha. Que me cuenten esa historia mientras sigo jugando es algo que no me tomo a la ligera.

¿Son los Curry la mejor familia de baloncesto de todos los tiempos?

“Mi esperanza es que los fanáticos vivan esta experiencia y sientan la alegría, el propósito y la gratitud que el baloncesto me ha brindado, y tal vez también vean un poco de su propio viaje en ello”.

El currículum de Curry en la NBA hace tiempo que ha ido más allá de cualquier debate sobre su eventual ingreso al Salón de la Fama. Como se mencionó, su buena fe en el baloncesto es abundante, especialmente dada su marca indeleble como el mejor tirador que jamás haya visto este deporte.

Los 4.248 triples de su carrera son casi 1.000 más que los del segundo lugar, James Harden (3.390), y durante su meteórico ascenso a la cima de esa lista, cambió fundamentalmente la forma en que se juega el baloncesto.

Según Basketball Reference, desde que Curry fue seleccionado séptimo en el draft de 2009, el promedio de aciertos e intentos de triples del equipo de la NBA se ha más que duplicado, aumentando de 6,4 triples por partido durante la temporada 2009-10 a 13,3 durante la última temporada regular.

En 2015-16, Curry se convirtió en el primer MVP unánime en la historia de la NBA, obteniendo su segundo premio MVP de la liga consecutivo. Sigue siendo una de las dos únicas temporadas de su carrera en las que promedió al menos 30 puntos y disparó al menos el 40 por ciento desde el rango de 3 puntos. Desde que la NBA adoptó el triple en 1979-80, solo otros dos jugadores han logrado esa hazaña: Damian Lillard en 2019-20 y Michael Jordan en 1995-96. Curry lo hizo haciendo 5,1 de 11,2 intentos desde lo profundo por juego. Esa temporada también marcó el primero de los dos títulos goleadores de su carrera.

Lo que Steph Curry aprendió mientras crecía en la NBA

Todo provino de un guardia poco reclutado que cautivó al mundo del baloncesto durante sus torneos de la NCAA en Davidson antes de convertirse en una estrella mundial con los Warriors, con quienes ha pasado toda su carrera de 17 años.

“Estamos encantados de asociarnos con Stephen y el equipo de Thirty Ink para darle vida a esta exhibición sin precedentes”, dijo John Doleva, presidente y director ejecutivo del Salón de la Fama del Baloncesto Naismith, en el comunicado de la NBA. “Stephen no sólo ha redefinido cómo se juega el baloncesto, sino que también ha establecido un modelo de lo que significa ser un modelo a seguir ejemplar.

“Apreciamos su participación personal para ayudar a llevar su historia a ‘The Vault’ mientras todavía está construyendo activamente su legado. Este es realmente un momento histórico para nosotros y para los aficionados al baloncesto de todo el mundo”.

Cualquier duda sobre el eventual ingreso de Curry al Salón de la Fama desapareció hace años. Ahora, el Salón ni siquiera podía esperar a que se retirara antes de honrar a uno de los jugadores más influyentes en la historia del baloncesto.

Curry queda inmortalizado mientras sigue construyendo su legado.

“No puedo pensar en nadie más apropiado para este increíble honor que Stephen Curry”, dijo el gerente general de los Golden State Warriors, Mike Dunleavy, en el comunicado. “Que él se convierta en el primer jugador activo en tener una exhibición en el Salón de la Fama del Baloncesto es un testimonio de lo que representa para el juego, para los Warriors, para la NBA y para sus millones de fanáticos en todo el mundo.

“Obviamente, esto es sólo un preludio de su eventual incorporación a Springfield, pero es un tributo apropiado a un jugador icónico y un ser humano increíble que por sí solo ha cambiado el juego”.