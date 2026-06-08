¡Tráelos! Delta quiere la corona de United sobre el Pacífico también

RÍO DE JANEIRO – Delta Air Lines es la aerolínea más rentable del país, pero su rival hambriento, United Airlines, es mucho más grande sobre el Pacífico. El nuevo presidente de Delta, Peter Carter, dice que eso no puede continuar.

“Queremos ser más fuertes, mejores, más rápidos en el trans-Pacífico, y queremos convertirnos en la principal aerolínea de EE. UU. en el Pacífico”, dijo Carter a CNBC en una entrevista durante la reunión anual de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. “En última instancia … el verdadero objetivo es convertirnos en la principal aerolínea global, lo cual es un objetivo bastante ambicioso.”

Carter, quien fue ascendido en marzo, dijo que parte de eso vendrá de la empresa conjunta de Delta con Korean Air, que se está fusionando con Asiana Airlines.

Delta reportó una ganancia neta de más de $5 mil millones el año pasado, en comparación con las ganancias de aproximadamente $3.35 mil millones de United. Sin embargo, para su negocio trans-Pacífico, la red más pequeña de Delta generó solo $2.79 mil millones en ingresos, en comparación con los aproximadamente $6.89 mil millones de United, según los archivos de la empresa.

Volar trans-Pacífico a menudo es altamente rentable, con vuelos de larga distancia que cobran una prima y son atendidos por aviones con docenas de asientos premium.

Ambas aerolíneas están agregando nuevas rutas. A principios de este mes, Delta lanzó un servicio directo entre Los Ángeles y Hong Kong. Mientras tanto, United Airlines planea un vuelo directo entre su centro en San Francisco y Sapporo, Japón: un intento de captar el tráfico de esquí de lujo.

Delta y United representan la mayor parte de las ganancias de la industria aérea de EE. UU.

Delta pasó la mayor parte de las dos últimas décadas transformándose en la aerolínea de lujo de EE. UU., desde salones de gama alta hasta una lucrativa asociación con American Express.

United ha lanzado su propia campaña utilizando tácticas similares, incluida una gran inversión en tecnología, pedidos masivos de aeronaves y una red internacional con nuevos destinos, desde Mongolia hasta Croacia y Groenlandia.

El mercado de viajes aéreos de EE. UU. –el más grande del mundo– es maduro, lo que significa que hay poco espacio para un crecimiento anual significativo. “Realmente, cuando pensamos en el futuro, todo se trata de lo internacional”, dijo Carter de Delta.

El CEO de United, Scott Kirby, dijo el domingo que estaba halagado por las ambiciones de Delta.

Al margen de la misma conferencia, Kirby dijo que tiene “mucho respeto por Delta, y lo que han hecho, y lo considero un gran cumplido que Delta esté empezando a reconocer que tienen un igual al que les preocupa y con el que están tratando de competir contra nosotros.”

Cuando se le preguntó en qué quiere vencer a Delta, Kirby respondió: “En todo.”

Carter dijo en la entrevista que Delta no puede descansar en su éxito actual.

“Siempre tenemos que estar hambrientos de ganar, y lo digo porque sé que United está compitiendo contra nosotros y replicando un poco el plan de juego”, dijo. “Que vengan.”