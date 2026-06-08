Informes: Irán utiliza la guerra como cobertura para aumentar las ejecuciones

“A mi lado están sentados varios jóvenes nacidos en la segunda mitad de los años 2000. Tienen menos de 20 años. No paran de mover el cuello hacia arriba y hacia abajo y de lado a lado. Les pregunto qué están haciendo. Dicen: ‘Estamos preparando el cuello para la soga del verdugo'”.

Este relato de Soheil Arabi, un fotobloguero que ha sido encarcelado varias veces desde 2013 y que recientemente fue liberado de una de las prisiones más grandes de Irán, Ghezel Hesar, después de dos meses, ofrece una visión inquietante de las violaciones de derechos humanos en Irán durante el conflicto actual.

Desde que Israel y Estados Unidos atacaron a Irán el 28 de febrero de 2026, el mundo se ha centrado principalmente en la guerra, el programa nuclear de Irán, el bloqueo del Estrecho de Ormuz y el futuro equilibrio de poder en Medio Oriente.

Pero dentro del país, los grupos de derechos humanos temen una ola de represión cada vez más mortal, gracias a la guerra en curso.

Irán ya representó el 80% del aumento mundial de ejecuciones durante 2025, según el grupo de derechos humanos Amnistía Internacional. Durante 2025, “Irán ejecutó al menos a 2.159 personas, más del doble que en 2024”, afirmó el grupo.

Los observadores dicen que Irán está utilizando la guerra como cobertura para una represión más extrema de sus oponentes políticos. Imagen: rcs.ir

Durante casi medio siglo, el gobierno iraní ha utilizado la pena de muerte como herramienta para reprimir cualquier oposición política. En los últimos años, Irán ha estado entre los principales verdugos del mundo.

Según informes de grupos de oposición iraníes, al menos 40 personas han sido ejecutadas en casos políticos y relacionados con la seguridad desde que comenzó la guerra de Irán, mientras que al menos otras 78 permanecen en el corredor de la muerte. Según Iran Human Rights, un grupo con sede en Oslo que ha documentado detenciones, en las seis semanas hasta finales de abril, Irán registró un promedio de una ejecución política cada dos días.

Posibles crímenes contra la humanidad

Las historias sobre ejecuciones son una lectura sombría. Gholamreza Khani Shakarab, de 34 años, ex campeón de artes marciales, fue acusado de trabajar para Israel (viajaba regularmente para participar en competencias deportivas) y fue ahorcado sin poder volver a ver a su familia. Kourosh Keyvani, de doble nacionalidad sueco-iraní, fue arrestado en 2025, durante la primera ronda de combates entre Israel e Irán, y luego ahorcado en marzo de este año.

Zahra Shahbaz Tabari, una mujer de 68 años, fue condenada a muerte por “rebelión armada”. Su primer juicio sólo duró 10 minutos y no estuvo presente ningún abogado independiente. Aunque su veredicto fue anulado, fue declarada culpable nuevamente después de un nuevo juicio a finales de mayo.

“Patrones documentados como asesinatos, torturas, desapariciones forzadas, detenciones masivas y ejecuciones políticas podrían constituir crímenes contra la humanidad si se demuestra que se llevaron a cabo de manera organizada y como parte de una política estatal”, dijo a DW Raha Bahreini, investigadora de Amnistía Internacional sobre Irán.

Raha Bahreini, experta en Irán y abogada de derechos humanos de Amnistía Internacional Imagen: Privado

Advirtió que la intensidad de la reciente represión ha alcanzado niveles sin precedentes incluso en comparación con el historial anterior de Irán y que el riesgo de nuevas violaciones graves de derechos humanos sigue siendo alto.

Amnistía Internacional también ha documentado prácticas que constituyen tortura, incluidas ejecuciones simuladas, ahorcamientos simulados, colocación de una pistola en la boca de un preso, palizas severas, suspensión de las extremidades, confinamiento solitario prolongado y privación de alimentos y tratamiento médico.

Según Amnistía Internacional, más de 6.000 personas han sido arrestadas desde el inicio de la guerra.

Entre los detenidos se encuentran manifestantes, periodistas, abogados, defensores de los derechos humanos, artistas, activistas de la sociedad civil, estudiantes, profesores, miembros de minorías étnicas y religiosas, familias que buscan justicia para las víctimas y personas con doble nacionalidad.

El “espionaje” ha sido uno de los principales cargos en la reciente ola de procesamientos. Los observadores sostienen que, mientras Irán lidia con las consecuencias políticas y sociales de la guerra, las autoridades están utilizando la pena de muerte para aumentar el costo de la disidencia y reforzar la disuasión.

Varias figuras importantes, incluido el jefe del poder judicial de Irán, Gholamhossein Mohseni-Ejei, han pedido anteriormente que se aceleren los casos que involucran presuntos vínculos con Israel.

Aumentan las ejecuciones en tiempos de guerra en Irán Para ver este video, habilite JavaScript y considere actualizar a un navegador web que admita videos HTML5.

Adolescentes condenados a muerte

Entre las personas ejecutadas o condenadas a muerte en casos recientes relacionados con la política y la seguridad se encontraban al menos cinco personas de entre 18 y 21 años. A finales de abril, el nombre de Matin Mohammadi, un joven de 17 años arrestado bajo cargos de haber prendido fuego a una mezquita en Pakdasht, al sureste de Teherán, en enero, apareció en las listas de personas en espera de ejecución.

“Con las restricciones a la presentación de informes y la reducción de la supervisión de las cárceles, la preocupación por la situación de los presos, especialmente los adolescentes, es extremadamente grave”, afirma Mahmood Amiry-Moghaddam, fundador de la organización Iran Human Rights. “Las autoridades iraníes quieren, mediante ejecuciones y represión, intimidar a una generación que ha salido a las calles en los últimos años hasta tal punto que nunca volverá a protestar”.

Mahmood Amiry-Moghaddam, fundador de la organización Iran Human Rights Imagen: Privado

¿Se pueden detener las ejecuciones?

Según Bahreini de Amnistía, hay tres vías legales para hacer que los funcionarios iraníes rindan cuentas: “La remisión de la situación en Irán a la Corte Penal Internacional por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, el procesamiento de los perpetradores bajo el principio de jurisdicción universal y la creación de un mecanismo de justicia internacional específico para Irán”.

Bahreini dice que los gobiernos internacionales ahora deben hacer todo lo posible para aumentar los costos de tales violaciones de derechos humanos y sostiene que el silencio continuo de muchos Estados ha contribuido a la impunidad actual.

Amiry-Moghaddam dice que “colocar las ejecuciones y las violaciones de derechos humanos en el centro de cualquier negociación y compromiso con la República Islámica es una de las pocas maneras de frenar la maquinaria de ejecución de Irán”.

Cree que la guerra actual ha brindado a Irán una “oportunidad política”, que ha facilitado un fuerte aumento de las ejecuciones porque ha reducido el costo político de la represión. Si la comunidad internacional permanece pasiva, Irán podría ser testigo de ejecuciones casi diarias en los próximos meses, concluye.