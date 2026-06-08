Milo J Finaliza Gira Con Gran Celebración Folk en la Ciudad de México, Rindiendo Homenaje a Indio Solari y Totó La Momposina

El sábado (6 de junio), Milo J concluyó su gira internacional La Vida Era MÃ¡s Corta de manera espectacular en la Ciudad de México, con una gran celebración de música folclórica y urbana. La estrella ascendente argentina conquistó el Palacio de los Deportes con una actuación explosiva de trap, que incluyó un tributo al fallecido roquero argentino Indio Solari y la folclorista colombiana TotÃ³ la Momposina, ambos fallecidos recientemente.

El debut del artista sudamericano en el icónico recinto de la capital mexicana, su concierto más grande en el país hasta la fecha, reunió a 21,000 asistentes, según el promotor Ocesa. Milo J quería hacer que el evento fuera inolvidable para él y sus fans, por lo que el espectáculo se transmitió en vivo en plataformas de redes sociales, algo que anunció solo unas horas antes.

Considerado una de las estrellas emergentes de la música latinoamericana, el artista de 19 años, cuyo nombre real es Camilo JoaquÃ­n Villarruel, subió al escenario junto a la banda uruguaya AgÃ¡rrate Catalina, el mismo grupo con el que colaboró en su actuación de Tiny Desk en abril. Esto estableció el tono para una celebración colorida.

“¡Quiero sentir esta energía! ¡Qué extrañaba este lugar, hermano!” exclamó emocionado, provocando una ola de aplausos y vítores del público.

El espectáculo de casi dos horas comenzó con “Bajo de la Piel”, una canción de su álbum de 2025, La Vida Era MÃ¡s Corta. Luego siguieron éxitos como “Solifican12”, “3 Pecados DespuÃ©s”, “Retirada” y “Buen DÃ­a PortaciÃ³n de Rostro”. Durante “No Soy Eterno”, su éxito de 2023 producido por Bizarrap, interactuó con miles de fanáticos que veían la transmisión en vivo a través de una cámara.

Un tributo al legendario Indio Solari, líder de la icónica banda de rock argentina Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, quien falleció un día antes, se realizó mientras Milo J lucía una camiseta con la portada de Oktubre (1986), el legendario segundo álbum de la banda conocido por su estética inspirada en la Unión Soviética y referencias a la Revolución Rusa. También honró a TotÃ³ la Momposina, fallecida en mayo, proyectando la imagen de la leyenda colombiana de la música en pantallas gigantes durante la canción “Cuando El Agua Hirviendo”.

Otros iconos latinoamericanos, como el trovador cubano Silvio RodrÃ­guez y la fallecida cantante folclórica argentina Mercedes Sosa, también fueron destacados durante la actuación de Milo J, con sus voces muestreadas apareciendo en “Jangadero” y “LuciÃ©rnagas”, respectivamente. Ambas pistas también están incluidas en su último álbum, que recientemente le valió a Milo J un récord de 13 premios Gardel.

El espectáculo del sábado en la Ciudad de México siguió a sus actuaciones en Monterrey y Guadalajara (los días 2 y 4 de junio) y marcó la conclusión de la serie de conciertos de Milo J en América Latina en los últimos meses.