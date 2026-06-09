A medida que LIV Golf enfrenta un acantilado de financiamiento saudí, el CEO dice tomar al PIF por su palabra

A medida que LIV Golf enfrenta un acantilado de financiamiento saudí, el...

El CEO de LIV Golf, Scott O’Neil, dijo a CNBC el martes que a medida que se acerca un precipicio de financiamiento, la organización tiene que confiar en que el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudita respaldará la empresa de golf durante el resto de la temporada, como ha prometido.

“Puedo decir que hasta ahora han sido socios fantásticos, y hay que creer en una organización increíble como PIF”, dijo O’Neil. “Han sido muy claros sobre financiarnos durante la temporada, así que estamos a toda máquina”.

PIF está programado para retirar su financiamiento de la liga de golf al final de la programación de 2026, informó CNBC a finales de abril. Yasir Al-Rumayyan, presidente de PIF, también renunció a su cargo como presidente de LIV Golf.

La organización inició una gira de inversionistas el mes pasado, buscando recaudar hasta $350 millones de partes interesadas para continuar sus operaciones.

Pero informes recientes sugirieron que PIF podría retirar su dinero antes de lo previsto, sembrando dudas sobre si la liga podría siquiera terminar su temporada.

Cuando se le preguntó sobre esos informes, O’Neil dijo que los jugadores, la dirección y los asesores están “comprometidos”.

Al preguntarle si puede garantizar que los cuatro torneos restantes en la programación de este año tendrán lugar, O’Neil dijo que lo que “puede garantizar es un gran retorno si invierte en este negocio”.

Añadió que la organización ahora necesita ser “disciplinada y muy creativa en valor” para ser sostenible.

“Creo que tenemos una oportunidad muy especial para crear un valor tremendo”, dijo O’Neil.

Hasta ahora, O’Neil dijo, ha tenido cinco reuniones formales para discutir el interés en financiar la organización, con otras 18 planificadas para esta semana. Dijo que la respuesta ha sido “positiva” y que espera finalizar el proceso de recaudación de fondos este verano.

“Mientras tenemos un impulso comercial increíble, lo que no tenemos es mucho tiempo, así que estamos hablando muy urgentemente con aquellos interesados”, dijo.