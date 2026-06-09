Milicianos y policías ejecutaron y mutilaron a docenas de palestinos en Gaza, según informe de la ONU.

RAMALÁ, Cisjordania (AP) – Los militantes de Hamas y las unidades policiales en Gaza golpearon, mutilaron y ejecutaron públicamente a decenas de palestinos durante su guerra con Israel en actos que equivalen a crímenes de guerra, según un informe de las Naciones Unidas publicado el martes. El informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos documentó cientos de casos de castigos extrajudiciales en el territorio devastado por la guerra, que, según dijo, a menudo se hicieron públicos durante y después para infundir miedo en la población. “Estos casos involucraron ejecuciones, mutilaciones, fracturas óseas con tubos de metal o ladrillos de cemento y golpizas, y fueron enmarcados por los perpetradores como castigos por supuesta colaboración con Israel, saqueo de ayuda humanitaria, robos, delitos relacionados con drogas o afiliaciones con rivales internos”, señaló. La comisión encontró que los militantes afiliados a Hamas y las fuerzas policiales estuvieron involucrados en casi una cuarta parte de los 249 casos documentados, incluidas 108 muertes, desde agosto de 2024 hasta enero de 2026. Los representantes de Hamas no respondieron a las preguntas sobre las acusaciones del informe. Desde un alto al fuego en octubre que puso fin a más de dos años de guerra a gran escala con Israel, Hamas ha ido consolidando gradualmente su control sobre las áreas de Gaza que aún gobierna. Según el informe del martes, en lugar de ser impuestos a través de tribunales o jueces, los castigos fueron llevados a cabo por la rama militar de Hamas y unidades policiales. Srinivasan Muralidhar, presidente de la comisión de la ONU, dijo que los abusos documentados en Gaza estaban ocurriendo en un “entorno manipulado por Israel”, donde “las fuerzas afiliadas a Hamas han explotado el vacío creado por los implacables ataques israelíes y la amplia destrucción”. Los objetivos incluían a activistas anti-Hamas y miembros de clanes respaldados por Israel y grupos armados que surgieron en áreas donde el control de Hamas se debilitó durante la guerra. El informe de la ONU también criticó una creciente ola de violencia de colonos israelíes en Cisjordania ocupada, diciendo que “funciona como un medio para implementar la política estatal israelí, con tanto el estado como los grupos colonos violentos trabajando hacia los mismos objetivos estratégicos: consolidación de los asentamientos israelíes, anexión del territorio palestino y desplazamiento de los palestinos de sus tierras”. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel no respondió a preguntas sobre las acusaciones. Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, 1,098 palestinos, incluidos al menos 240 niños, han sido asesinados por tropas israelíes o colonos en la Cisjordania ocupada, según cifras de la ONU. En medio de la violencia, las comunidades beduinas en áreas rurales han sido expulsadas de sus tierras mientras surgen nuevos puestos de avanzada israelíes y el gobierno procolonos del primer ministro Benjamin Netanyahu ha avanzado en la legalización de otros.