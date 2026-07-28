Cameron Norrie gana en la primera ronda del Mifel Open; Katie Boulter fuera del Citi Open

El número dos británico Cameron Norrie puso fin a una racha de seis derrotas consecutivas con una victoria por 6-4-6-1 sobre Aleksandar Kovacevic en la primera ronda del Abierto Mifel en México.

Norrie no había ganado desde el Abierto de Madrid en abril, una racha que incluyó una eliminación en primera ronda ante el clasificado Michael Zheng en Wimbledon.

Jugando en el torneo de Los Cabos donde ganó su primer título ATP en 2021, Norrie se recuperó de que le rompieran el servicio dos veces en el primer set, incluido el juego inaugural.

El quinto favorito perdió sólo cinco puntos con su servicio en el segundo set y rompió el servicio del estadounidense Kovacevic dos veces para preparar un encuentro con el australiano James Duckworth o el estadounidense Aidan Mayo en los octavos de final.

“Estoy muy feliz”, dijo Norrie, quien se retiró de su partido de primera ronda del Abierto de Francia en mayo debido a una lesión en las costillas.

“Hacía tiempo que no ganaba. He estado luchando contra algunas lesiones y un poco de confianza, así que estaba un poco nervioso.

“Pero jugué bien en los grandes momentos y logré mantener la calma”.

La número dos británica Katie Boulter fue eliminada del Citi Open en la primera ronda, ampliando su racha de derrotas a cuatro partidos.

La estadounidense Ashlyn Krueger triunfó 3-6, 6-2 y 6-2 en Washington DC y Boulter ganó sólo cuatro puntos de un 2-0 arriba en el set decisivo.