El petróleo se agita después de que Estados Unidos complete los ataques en Irán después del ataque de helicópteros Apache.

Los precios del petróleo estuvieron fluctuantes el miércoles después de que Estados Unidos lanzara ataques militares contra Irán, lo que generó preocupaciones de que las hostilidades renovadas podrían amenazar el transporte a través del Estrecho de Ormuz. Los futuros del petróleo crudo de EE. UU. para la entrega de julio subieron un 0.1% a $88.31 por barril a las 6:25 a.m. ET, reduciendo las ganancias después de aumentar más del 1% anteriormente en la sesión. Los futuros de Brent, el referente internacional, para la entrega de agosto, se mantuvieron prácticamente estables en $91.47 por barril. El ejército de EE. UU. dijo que había completado ataques contra objetivos militares iraníes cerca del Estrecho de Ormuz. Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo ataques en Irán el martes por la noche después de que un helicóptero Apache del Ejército estadounidense fuera derribado un día antes, según el Comando Central de EE. UU. Centcom describió la operación como una respuesta defensiva y medida a lo que llamó agresión iraní. El presidente Donald Trump dijo el martes temprano que Irán había derribado un helicóptero estadounidense que realizaba patrullas cerca del Estrecho de Ormuz e indicó que EE. UU. tomaría represalias. “Los dos pilotos involucrados en el ataque están a salvo y sin lesiones”, escribió Trump en Truth Social. “Sin embargo, Estados Unidos debe, por necesidad, responder a este ataque”. Rystad Energy dijo que el cierre de 11.8 millones de barriles al día de producción en seis productores del Golfo ha creado la interrupción más grave en el suministro de petróleo en la historia moderna. La consultora estima que las pérdidas acumulativas de producción han alcanzado los 1,000 millones de barriles y advirtió que cada mes adicional de conflicto podría eliminar otros 350 millones de barriles de producción. (Contexto: Estados Unidos lanza ataques contra Irán en medio de renovadas tensiones en la región; la situación en el Estrecho de Ormuz se vuelve preocupante. Fact Check: Estado actual de los precios del petróleo y las repercusiones de los ataques en el mercado global).