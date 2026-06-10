Cómo la escasez de automóviles debido a la pandemia sigue haciendo que los autos nuevos y usados sean caros

Las ondas de choque de la pandemia de Covid-19 siguen golpeando el mercado automovilístico de EE. UU. y empujando los precios al alza, incluso para autos excesivamente antiguos. La pandemia causó un golpe severo al suministro total de autos nuevos, lo que repercutió en el mercado de usados. Cerca de 8 millones de vehículos que se habrían fabricado para los compradores estadounidenses en esos años nunca se crearon, en gran parte debido a cierres de producción y escasez de suministros, dijo Jeremy Robb, economista jefe de Cox Automotive. Los fabricantes de automóviles, enfrentados a una producción limitada, han centrado su línea de productos en vehículos de lujo rentables, una estrategia que han seguido en gran medida. Estos factores han estado empujando los precios al alza para todos, incluso para los clientes que compran vehículos usados de una década de antigüedad. “Creo que es un poco la nueva normalidad fuera de un gran impacto económico”, dijo Robb. “El suministro no mejorará mucho en los próximos tres o cuatro años”.

Se vendieron alrededor de 16.2 millones de autos en 2025, un aumento desde el mínimo de la era pandémica de 13.8 millones en 2022, según la Oficina de Análisis Económico de EE. UU. Cox pronostica que se venderán alrededor de 15.8 millones de vehículos en 2026, mientras que JD Power predice 16.3 millones. Esto representa una caída significativa desde el récord de 17.55 millones de vehículos vendidos en 2016. Las ventas ya estaban disminuyendo antes de que se desencadenara la pandemia. El mercado automotriz es cíclico históricamente, por lo que las ventas suben y bajan. Sin embargo, Tyson Jominy, vicepresidente senior de JD Power, dijo que la industria automotriz de EE. UU. ha vendido aproximadamente 16 millones menos de autos de los que habría vendido si las ventas anuales se hubieran mantenido en el récord de 17.5 millones en 2016. Eso equivale a un volumen de aproximadamente un año perdido, la mitad de ellos desde la pandemia.

La escasez de vehículos nuevos ha limitado el suministro en el mercado de usados. “La venta de un vehículo nuevo es como una canica en el juego de la trampa para ratones”, dijo Jominy. “Y cuando dejas caer esa canica, va a pasar por todos los toboganes y escaleras hasta llegar al fondo”. [Contexto: la escasez de autos nuevos está provocando una fuerte demanda y precios elevados en el mercado de autos usados.] [Chequeo de hechos: la información proviene de fuentes confiables como Cox Automotive y JD Power.]

Arrendamientos e incentivos Además de la escasez de suministro, los fabricantes y distribuidores también han reducido prácticas de la industria como el arrendamiento e incentivos debido a la corta disponibilidad de vehículos. “El arrendamiento es realmente caro para un OEM”, dijo Robb, refiriéndose a la sigla que representa al fabricante original del equipo, otro nombre para los fabricantes de automóviles. [Contexto: los fabricantes están reduciendo el arrendamiento y los incentivos para maximizar sus ganancias en un mercado de autos escasos.]