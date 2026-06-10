Descubierta la mayor cementerio de ballenas del mundo por un submarino chino

El mayor cementerio de ballenas del mundo ha sido descubierto en el fondo del Océano Índico por científicos chinos, quienes encontraron que la vasta extensión de cadáveres tanto nuevos como antiguos sostiene enormes comunidades de vida marina profunda. También es el cementerio de ballenas más profundo y antiguo conocido en la Tierra, según una investigación publicada en la revista Nature el miércoles, con algunos fósiles que datan de hace 5.3 millones de años. Desde el interior de un pequeño sumergible, los investigadores chinos vieron muchos animales extraños, muchos de los cuales se cree que son nuevos para la ciencia, viviendo de los cadáveres de ballenas. También se identificó una nueva especie de ballena, aunque extinta, entre los casi 500 esqueletos encontrados hasta a 7,000 metros de profundidad a lo largo de un corredor de huesos de 1,200 kilómetros en el Océano Índico al oeste de Australia. El autor principal del estudio, Xiaotong Peng de la Academia China de Ciencias, dijo a la AFP que los investigadores quedaron “asombrados” cuando la magnitud de su descubrimiento quedó clara. Se sabía que cuando las ballenas mueren y caen al fondo marino, sus cuerpos hundidos, llamados “caídas de ballenas”, proporcionan una fuente de alimento para las criaturas marinas profundas. “Pero descubrir una necrópolis de esta escala fue totalmente inesperado: el tamaño de la distribución, la profundidad y el rango de edad estaban mucho más allá de lo que habíamos imaginado”, dijo Xiaotong Peng. Se cree que las ballenas murieron en tal cantidad en esta área en particular porque es un hábitat popular de forrajeo y tiene una zanja en forma de V que canaliza los cadáveres al fondo marino. Para el descubrimiento, el sumergible Fendouzhe realizó 32 inmersiones en 2023, aunque lo que encontró solo se reveló en Nature el miércoles. El sumergible llevó hasta tres personas en las inmersiones, recolectando muestras de fósiles utilizando brazos robóticos. El coautor del estudio, Peng Zhou, dijo que presenciar el cementerio de ballenas “fue una experiencia verdaderamente increíble”. “Los vibrantes ecosistemas que vimos ofrecieron una perspectiva completamente diferente en este suelo oceánico que de otra manera sería oscuro y frío.” Entre los animales que descubrieron viviendo de los cadáveres estaban medusas, estrellas quebradizas, gusanos perforadores de huesos y moluscos llamados bivalvos. La mayoría de los 485 fósiles catalogados por los científicos eran de diferentes especies de ballenas picudas. Extrapolando a partir del número de huesos que encontraron, los científicos estimaron que podría haber más de 10 millones de cadáveres en toda la zona, que se llama Zona Diamantina. El tejido blando y los lípidos dentro de tantos cadáveres “se traducen en aproximadamente 6,7 millones de toneladas de carbono secuestrado”, dijo Xiaotong Peng. Esto proporciona una inmensa fuente de sustento para los animales, similar a cómo las fuentes hidrotermales crean sus propios ecosistemas en el fondo marino. Algunos de los animales vistos por los científicos también viven en fuentes hidrotermales y filtraciones frías, lo que sugiere que los cadáveres de ballenas podrían ayudar a conectar estas comunidades marinas profundas. Aunque este es de lejos el mayor cementerio de ballenas encontrado hasta ahora, fósiles encontrados durante la pesca sugieren que podría haber otros frente a Sudáfrica, la península ibérica y las islas Crozet, según el estudio. Craig Smith, oceanógrafo de la Universidad de Hawái, quien descubrió la primera caída de ballena en 1987 pero no participó en la nueva investigación, dijo a la AFP que era “extremadamente emocionante”. “El vasto número de caídas de ballenas fósiles documentadas, incluida una nueva especie de ballena picuda, es realmente sorprendente y es de gran importancia para entender la evolución y la distribución de las ballenas a lo largo del tiempo geológico”, dijo. Amy Baco-Taylor, investigadora de caídas de ballenas de la Universidad Estatal de Florida, dijo a la AFP que el “descubrimiento notable” probablemente proporcionaría muchas ideas nuevas. Esto incluye para los animales que viven en estas comunidades “quimosintéticas”, cuyo número se pensaba que había sido reducido drásticamente por la caza de ballenas por los humanos, agregó. El paleontólogo Stephen Godfrey de los Estados Unidos comparó el “descubrimiento verdaderamente único” con hallazgos submarinos importantes del pasado, como cuando los científicos identificaron por primera vez fuentes hidrotermales rebosantes de vida en el fondo marino en 1977. Él pidió futuros viajes submarinos para encontrar más cementerios de ballenas en todo el mundo. Este descubrimiento “me recordó a un avance de la primera película de una serie de películas épicas”, comentó Godfrey en un documento vinculado a Nature. “Espero que haya muchos más de estos grandes éxitos por venir.”