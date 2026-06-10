Conflicto en Colombia ha afectado a más de 100,000 animales en nueve años

El conflicto armado que ha experimentado Colombia durante más de 60 años, al igual que en cualquier otra guerra, ha sido documentado en sus efectos sobre las personas, las comunidades y los territorios. Pero una parte significativa de ese daño ha permanecido en segundo plano: miles de animales han muerto, resultado heridos o han visto interrumpidas sus condiciones de vida como consecuencia de las acciones de los grupos armados.

La violencia contra los animales no ha sido medida sistemáticamente, ni ha sido incorporada claramente en los procesos de justicia y memoria. En esta tarea, la Unidad de Investigación y Enjuiciamiento (UIA) de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia y la Universidad de Essex en el Reino Unido han colaborado para publicar un informe que busca visibilizar lo que ha permanecido disperso, fragmentado o simplemente ignorado.

El estudio titulado “Daño invisible. Violencia contra los animales en el Conflicto Armado en Colombia (2017-2026)” destaca los efectos en cadena del conflicto en los ecosistemas, enfatizando que el daño a los animales es inseparable de patrones más amplios de destrucción ambiental y desorganización social. Posiciona a los animales como víctimas directas e indirectas de las dinámicas del conflicto, desafiando los paradigmas antropocéntricos arraigados en la ley y la justicia transicional.

Violencia contra los animales, una práctica extendida

El hallazgo más grave es que la violencia contra los animales en Colombia no es una consecuencia ocasional o incidental de la guerra, sino una práctica extendida dentro de los marcos operativos de los grupos armados. Su enfoque es el período entre 2017 y 2026, lo que plantea preguntas significativas sobre lo que pudo haber ocurrido anteriormente en el conflicto colombiano.

Solo queda una sombría conclusión: a lo largo de la historia, los animales han sido sistemáticamente utilizados en conflictos armados. Desde guerras de la antigüedad clásica (incluidos episodios documentados en relatos como “Historia de la Guerra del Peloponeso”) hasta confrontaciones contemporáneas, diferentes especies han sido utilizadas como medios, recursos o extensiones de la acción humana en escenarios de guerra.

Además, el documento afirma que el desarrollo del derecho internacional humanitario, el derecho penal y el derecho de los derechos humanos, diseñados para mitigar y poner fin a los peores impactos del conflicto social en los seres humanos, ha dejado de lado a los animales durante demasiado tiempo. Por lo tanto, cuestiona la noción de que los animales solo pueden conceptualizarse como propiedad o como un subcomponente del medio ambiente.

Por el contrario, el informe ayuda a disipar cualquier incertidumbre sobre la existencia de daños generalizados y graves a las poblaciones animales en el contexto del conflicto armado colombiano. Se encontró que durante el período estudiado (2017-2026), al menos 100,252 animales han sido afectados en el contexto del conflicto armado en Colombia.

Modos de instrumentalización de los animales

Pero eso no es todo. Los hallazgos indican que 44 especies animales están en riesgo de extinción inminente como consecuencia del conflicto armado, y que cada 30 minutos un animal pierde la vida o resulta gravemente herido debido a acciones atribuibles a grupos armados no estatales. Estas cifras revelan patrones de daño generalizados y persistentes.

El informe identificó nueve formas distintas en las que los animales son instrumentalizados en conflictos armados, resaltando lo arraigada que está la explotación animal en las economías de guerra, donde se utilizan no solo como recursos, sino también como mecanismos para ejercer control, infundir miedo y sostener operaciones militares.