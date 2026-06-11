Mike Ashleys Frasers hace una oferta de adquisición de 1.98 mil millones de euros por Hugo Boss.

El grupo minorista de Mike Ashley, Frasers, ha lanzado una oferta de adquisición de casi 2.000 millones de euros para la marca de moda de lujo alemana Hugo Boss.

El grupo de moda y ropa deportiva, que posee el 26% de Hugo Boss, dijo que está ofreciendo pagar aproximadamente 1.980 millones de euros (1.730 millones de libras esterlinas) por el resto del negocio para tomar el control total.

La oferta significaría que Frasers, que también es dueño de Sports Direct, pagaría 38 euros por acción a los inversores de la empresa de moda. Las acciones de Hugo Boss tenían un valor de 36,44 euros al cierre de la negociación del miércoles.

La oferta sigue a la especulación de los últimos años de que Frasers podría buscar una adquisición de la marca, habiendo aumentado constantemente su participación desde que invirtió por primera vez en Hugo Boss en 2020.

El director ejecutivo de Frasers, Michael Murray, quien asumió la dirección diaria del grupo de Ashley en 2022, es miembro del consejo de supervisión de Hugo Boss como resultado de su participación accionarial.

A finales del año pasado, Frasers dijo que sus beneficios se vieron beneficiados por un gran aumento en el valor de su inversión en Hugo Boss, que fue fundada en 1924 y cotiza en la bolsa de Frankfurt.

Los directivos de Frasers dijeron que Murray “no participó en la discusión del consejo ni en la decisión de hacer la oferta”. Se espera que la oferta se someta a votación de los accionistas.

La empresa minorista del Reino Unido, que tiene un valor de mercado actual de 3.450 millones de libras esterlinas, dijo que espera completar la operación en la segunda mitad de este año si es aprobada y recibe las aprobaciones regulatorias.

Si la adquisición tiene éxito, añadiría a Hugo Boss a un grupo que ya posee los grandes almacenes Frasers, anteriormente House of Fraser, la cadena de moda Flannels y el minorista de bicicletas Evans Cycles.

Ashley conserva una participación del 73% en el grupo que construyó a partir de una sola tienda de deportes en Maidenhead, Berkshire, que abrió en 1982 con 10.000 libras esterlinas de sus padres.

Dejó la escuela a los 16 años sin calificaciones para convertirse en jugador profesional de squash, lo cual no funcionó debido a una lesión. Su fortuna aumentó en 317 millones de libras esterlinas a 3.440 millones de libras esterlinas el año pasado, según la lista Sunday Times Rich List, publicada el mes pasado.

En un comunicado, Frasers dijo: “Hugo Boss es un socio de marca clave para Frasers y una de las cinco principales marcas dentro del Grupo Frasers.

“Frasers es un inversor a largo plazo en Hugo Boss y sigue apoyando tanto a Stephan Sturm, presidente del consejo de supervisión, como a Daniel Grieder, director ejecutivo, en la búsqueda de su estrategia de crecimiento sostenible mientras continúan construyendo el valor de la marca.

“La junta directiva de Frasers cree que aumentar la inversión de Frasers en Hugo Boss creará valor para los accionistas de Frasers”.