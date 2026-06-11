Bill Gates le dice al panel de Epstein que “nunca victimizó a nadie”

El multimillonario tecnológico Bill Gates testificó sobre su relación con el fallecido criminal sexual Jeffrey Epstein ante un Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes el miércoles.

Después de la audiencia, que se celebró a puerta cerrada, el cofundador de Microsoft publicó una transcripción de sus palabras de apertura en su sitio web personal.

“Nunca fui testigo ni tuve ningún indicio de que Epstein estuviera involucrado en una conducta criminal continua”, decía el comunicado de Gates.. “Nunca fui a su isla, su rancho o su casa en Florida. Nunca he victimizado a nadie”.

Sin embargo, Gates dijo que “nunca debería haberse reunido con Epstein en primer lugar”.

“Basado en lo que sé ahora, entiendo que incluso si hubiera entregado los nuevos donantes que prometió, no habría justificado asociarse con él”, dice el comunicado.

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El tramo de documentos hecho público por el Departamento de Justicia (comúnmente conocido como los archivos Epstein) contiene varias menciones a Gates, incluidas entradas en el calendario de reuniones entre Gates y Epstein, correspondencia por correo electrónico entre los dos sobre proyectos filantrópicos y fotografías de Gates en eventos a los que también asistió Epstein.

Gates describe múltiples reuniones con Epstein

Gates dijo que conoció a Epstein por primera vez en 2011. Esto se produjo tres años después de que Epstein fuera encarcelado por reclutar a un menor para la prostitución en 2008 y en medio de otras acusaciones, incluida la de Virginia Giuffre, presunta víctima de trata.

“Epstein afirmó que podía recaudar miles de millones de dólares para la salud mundial de personas a quienes brindaba servicios fiscales y patrimoniales. Recuerdo haber sido consciente de que Epstein había enfrentado problemas legales anteriores, pero no entendía completamente el alcance de los crímenes que cometió”, dijo Gates.

“Acepté la presentación sin aplicar el escrutinio que debería haber tenido”, añadió.

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Gates dijo que tuvo tres “reuniones preliminares” en 2011 para discutir la filantropía, y dos más en 2012, seguidas de “conversaciones más extensas” en 2013 y 2014. Gates dijo que las discusiones sobre filantropía llegaron a un “callejón sin salida” y nunca se recaudó dinero.

“Nuestras interacciones terminaron en diciembre de 2014, cuatro años antes de que nuevos informes en la prensa y documentos judiciales abiertos arrojaran luz sobre el alcance de sus crímenes”, dijo Gates.

Epstein ‘utilizó información’ sobre la infidelidad de Gates

Gates también dijo que Epstein “se insertó” en el proceso de renuncia de un empleado en su oficina privada, lo que “resultó en intercambios de correos electrónicos, llamadas y reuniones con miembros de mi equipo y conmigo”.

“Fue después de esto que supe que Epstein se había enterado de información sensible sobre mi vida personal, incluido el hecho de que había sido infiel en mi matrimonio”, dijo Gates.

“Estas aventuras no tuvieron nada que ver con mis interacciones con Epstein, pero fueron dolorosas para mi familia”, dijo Gates. “Como el público ahora puede ver, según lo que se ha revelado en los archivos, Epstein estaba trabajando para usar información sobre mis infidelidades, además de muchas mentiras que superpuso, para presionarme a volver a comprometerme con él”.

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También se incluye en los archivos de Epstein un borrador de correo electrónico de 2013 en el que Epstein parecía sugerir que ayudó a Gates a manejar las consecuencias de las relaciones extramatrimoniales y a conseguir antibióticos después de una infección de transmisión sexual. Gates anteriormente calificó el correo electrónico como falso y negó las afirmaciones hechas en él.

Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes llamará a nuevos testigos

El Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes ha estado investigando a Epstein y a su cómplice Ghislaine Maxwell, una delincuente sexual infantil condenada, desde 2025.

El presidente del comité, el congresista republicano James Comer, solicitó formalmente que Gates testificara. La comparecencia ante el comité es voluntaria y no implica irregularidad alguna.

“Se trata de los supervivientes”, dijo Comer antes de la audiencia del miércoles. “Se trata de intentar descubrir cómo fracasó el gobierno”.

Varias otras figuras públicas ya han comparecido ante el comité, entre ellas el ex presidente Bill Clinton y la ex secretaria de Estado Hillary Clinton, la ex fiscal general Pam Bondi y el secretario de Comercio Howard Lutnick.

Comer dijo el miércoles que planea pedirle al abogado de alto perfil Alan Dershowitz que comparezca para ser interrogado y que ha estado en contacto con el Departamento de Justicia para pedirle al fiscal general interino Todd Blanche que también comparezca ante el comité.

Editado por: Sean Sinico