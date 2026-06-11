Los Angeles Dodgers Shohei Ohtani tropieza en su intento de obtener la séptima victoria

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA – 6 DE JUNIO: Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles es felicitado en el dugout después de conectar un jonrón de dos carreras durante la primera entrada contra los Angelinos de Los Ángeles en el estadio de los Dodgers el 6 de junio de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Jayne Kamin-Oncea / Getty Images) Getty Images

Shohei Ohtani no tuvo una gran actuación contra los Piratas de Pittsburgh el 10 de junio. De hecho, tuvo un tropiezo en su intento por lograr su séptima victoria.

Shohei Ohtani es humano, después de todo.

La dominación total del lanzador derecho de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani, en el montículo esta temporada ha sido casi increíble.

Hasta que se enfrentó a un determinado equipo de los Piratas de Pittsburgh el 10 de junio, en Pittsburgh.

Ohtani ha demostrado que es, de hecho, humano.

Ohtani ingresó al juego contra Pittsburgh con un récord de 6-2 en 10 aperturas para los Dodgers.

Ohtani tenía una insignificante efectividad de 0.74 y un WHIP de 0.78 en sus 61 entradas lanzadas.

Ohtani ponchó en promedio a 9.9 bateadores por nueve innings, mientras caminaba solo a 1.7 bateadores por nueve.

Ohtani había estado completamente bajo control toda la temporada en el montículo.

SAN DIEGO, CA – 20 DE MAYO: Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles recibe la señal del receptor durante el juego entre los Dodgers de Los Ángeles y los Padres de San Diego en el Petco Park el miércoles 20 de mayo de 2026 en San Diego, California. (Foto de Ryan Levy / MLB Photos vía Getty Images) MLB Photos vía Getty Images

En su apertura del 3 de junio contra los Diamondbacks de Arizona en Phoenix, Ohtani tenía a los jugadores de los Diamondbacks totalmente desequilibrados. Cambió los niveles de los ojos de los bateadores y lanzó seis entradas de béisbol de dos hits. Ponchó a seis y caminó a uno.

En el juego contra Arizona, Ohtani lanzó 89 lanzamientos, de los cuales 58 fueron strikes.

Avancemos hasta el juego del 10 de junio, y Ohtani tuvo una salida muy diferente.

Los Piratas anotaron cuatro carreras, con seis hits y tres bases por bolas en 6.2 entradas contra Shohei el 10 de junio, en contraste con su excelente actuación en Phoenix.

Ohtani lanzó 102 lanzamientos, con 61 de ellos en la zona de strike.

Uno de los hits fue un jonrón del jardinero derecho Tyler Callahan. Fue solo el segundo jonrón permitido por Ohtani en toda la temporada.

La efectividad de carreras ganadas de Ohtani subió a 1.06 y su WHIP aumentó a 0.84 después de que los Piratas parecían tener éxito con sus lanzamientos.

Cuando Ohtani abandonó el juego, los Dodgers tenían la ventaja.

Ohtani no tuvo decisión en el juego, ya que los Piratas pasaron a vencer a Los Ángeles por un marcador final de 9-8, al remontar tres carreras en la séptima entrada y cinco más en la octava.

En las cinco aperturas previas al juego de Ohtani contra los Piratas, cedió un total de tres carreras. Eso es tres carreras en cinco aperturas. En tres juegos, no permitió carreras.

Perdió un juego contra los Astros de Houston el 5 de mayo por un marcador de 2-1.

Venció a los Gigantes de San Francisco el 13 de mayo, 4-0.

Venció a los Padres de San Diego el 20 de mayo, 4-0.

Venció a los Rockies de Colorado el 27 de mayo, 4-1.

Venció a los Diamondbacks de Arizona el 3 de junio, 7-0.

Luego, el miércoles 10 de junio, Ohtani no tuvo decisión en la derrota de los Dodgers por 9-8 ante los Piratas de Pittsburgh.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA – 13 DE MAYO: Shohei Ohtani #17 de los Dodgers de Los Ángeles reacciona después de un lanzamiento durante la tercera entrada contra los Gigantes de San Francisco en el estadio de los Dodgers el 13 de mayo de 2026 en Los Ángeles, California. (Foto de Katelyn Mulcahy / Getty Images) Getty Images

No hubo nada malo en la ofensiva de Ohtani en el juego contra los Piratas.

Conectó su 12º jonrón de la temporada en la novena entrada. Fue un vuelacercas de dos carreras ante el zurdo Gregory Soto. También conectó un sencillo, anotó una carrera y tuvo dos carreras impulsadas esa noche.

El jonrón de Ohtani en la novena entrada puso el marcador en 9-8 a favor de Pittsburgh. Así terminó el juego.

Conclusiones sobre el juego de Shohei Ohtani de los Dodgers de Los Ángeles contra Pittsburgh:

No se debe dar más importancia a la actuación de Ohtani contra los Piratas de lo que fue.

El juego no fue el mejor en el montículo.

Mostró que incluso Shohei Ohtani puede tener una actuación que no esté a la altura de su rendimiento habitual.

Sin embargo, tuvo dos hits, incluyendo un jonrón de dos carreras y un sencillo en el juego.

No queda ninguna duda en la mente de este viejo scout de que Shohei Ohtani sigue siendo el mejor jugador de béisbol del planeta. De todos los tiempos.