El Niño se forma en el Pacífico y los expertos dicen que probablemente acelerará el clima extremo

El Niño, el agente climático caótico de la naturaleza, se formó en un Océano Pacífico calentado y se espera que crezca hasta alcanzar una fuerza histórica, anunciaron los meteorólogos el jueves.

Los expertos dijeron que El Niño, un ciclo de calentamiento natural, debería calentar aún más un planeta que ya se está calentando debido a la contaminación por combustibles fósiles y probablemente acelerará el clima extremo en todo el planeta. Los meteorólogos pronostican que rivalizará, o superará, a El Niño sin precedentes que comenzó en 1997 y contribuyó a provocar miles de millones de dólares en daños por olas de calor, inundaciones, sequías, tornados e incendios forestales.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (Noaa) confirmó oficialmente la existencia de El Niño, un calentamiento del Pacífico cerca del ecuador que afecta los patrones climáticos en todo el mundo. El anuncio de Noaa decía que había un 63% de posibilidades de que El Niño se volviera tan intenso a fines del otoño y principios del invierno que “se ubicaría entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico que se remonta a 1950”.

Las aguas cálidas y profundas de El Niño afectan los patrones climáticos al traer “mucho calor extra a la superficie, alimentando muchos eventos extremos en muchos lugares del mundo”, dijo Abby Frazier, científica climática de la Universidad Clark.

Dijo que, especialmente en el Pacífico, “la situación puede volverse terrible muy rápidamente”.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres. describió a El Niño como una “advertencia climática urgente”.

“Las condiciones de El Niño echarán más leña al fuego de un mundo que se calienta”, dijo Guterres en un mensaje de vídeo.

Los efectos del patrón climático varían según la región. El Niño a menudo amortigua, pero no elimina, la actividad de la temporada de huracanes en el Atlántico, pero la aumenta en el Pacífico. Entonces, si bien las costas este de Estados Unidos y del Golfo pueden tener un respiro, Hawaii y otras islas están en mayor peligro, dijo Frazier.

El Medio Oriente, asolado por la sequía, podría beneficiarse, dijeron los científicos del clima. Otros lugares enfrentan más peligro. Partes del oeste de América del Sur, donde hace décadas se notaron los primeros fenómenos de El Niño, suelen sufrir fuertes lluvias e inundaciones, además de un verano muy cálido. India enfrenta olas de calor más intensas, mientras que la sequía, los incendios forestales y el calor amenazan a Australia.

El noreste de África probablemente sufrirá un latigazo climático desde una intensa sequía hasta lluvias peligrosamente intensas, dijo Muhammad Azhar Ehsan, científico climático de la Universidad de Columbia y experto en El Niño.

En Estados Unidos, El Niño puede causar tormentas más intensas con precipitaciones más intensas en el sur, pero también tienden a beneficiar en general a la industria agrícola estadounidense, dijo Jon Gottschalck, jefe de la rama operativa del Centro de Predicción Climática de Noaas.

Michael Ferrari, meteorólogo y jefe de investigación de la firma de investigación de inversiones Moby, dijo que las condiciones para los cereales y las semillas, especialmente la soja, parecen favorables en 18 de los principales estados productores, pero son más variadas cuando se trata de productos lácteos y ganado.

El norte de las Montañas Rocosas y el suroeste, donde hay una sequía de nieve fuera de lo común, podrían recibir fuertes lluvias de verano, dijo Gottschalck. El mayor efecto en Estados Unidos suele producirse en invierno, cuando el sur puede volverse más húmedo y el noroeste del Pacífico más cálido y seco.

Pero en general, las temperaturas elevadas por el patrón climático pueden frenar el crecimiento económico estadounidense, dijo Marshall Burke, economista climático de Stanford. Varios científicos del clima pronostican que 2027 será el año más caluroso registrado debido a los efectos retardados de este El Niño, que se espera que alcance su punto máximo en otoño o invierno.

“Tenemos pruebas bastante claras de que la economía estadounidense crece más lentamente cuando las temperaturas están por encima de lo normal”, dijo Burke.

Los extremos climáticos causados ​​por El Niño también dependen de cuándo se desarrolla.

Por lo general, El Niño se forma en el verano, alcanza su punto máximo a finales del otoño o principios del invierno y desaparece en la primavera siguiente, dijeron los científicos.

Sin embargo, el equipo de Ehsan pronostica que El Niño alcanzará su punto máximo uno o dos meses antes, basándose en fuertes señales iniciales de las últimas semanas. El climatólogo de la Universidad de Princeton, Gabriel Vecchi, dijo que El Niño de gran magnitud como éste también tiende a durar más.

Los primeros indicios – incluyendo agua más cálida empujando hacia la superficie del Pacífico – han sido tan fuertes y notables que todos los meteorólogos han estado prediciendo el mismo El Niño ultra fuerte, dijo Vecchi, añadiendo que los pronósticos de El Niño a menudo están por todas partes en esta época del año.

Los científicos predicen que El Niño será más fuerte a medida que el mundo se caliente debido a la quema de carbón, petróleo y gas, dijeron Frazier y otros. Pero dijo que era demasiado pronto para decir si El Niño es parte de eso.

Incluso antes de formarse oficialmente, El Niño ha adquirido apodos que van desde “súper” hasta “Godzilla”.

“En lugar de asustarnos, podemos pedirle a la gente que esté preparada”, dijo Ehsan de Columbia.