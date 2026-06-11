El petróleo crudo vuelve a subir por encima de los $90 mientras Trump dice que Estados Unidos tomará la isla de Kharg de Irán.

Un empleado de la Compañía de Petróleo de Basora, trabaja en el Campo de Petróleo y Gas de Nahr Bin Umar en las afueras de la ciudad sureña iraquí de Basora el 29 de abril de 2026. Hussein Faleh | Afp | Getty Images

Los precios del petróleo se mantuvieron casi sin cambios el jueves, incluso después de que el Presidente Donald Trump amenazara con tomar la Isla Kharg de Irán y asumir el control total de los mercados de petróleo y gas del país.

Los futuros del petróleo crudo de Estados Unidos subieron 35 centavos a $90.38 por barril a la 1:15 p.m. ET. Los futuros de Brent, el punto de referencia internacional, descendieron 2 centavos a $93.08.

Trump dijo que Estados Unidos golpearía muy fuerte a Irán el jueves por la noche después de completar una serie de ataques aéreos el miércoles contra sus capacidades de vigilancia, sistemas de comunicación y sitios de defensa aérea.

El presidente amenazó con tomar la Isla Kharg de Irán, el principal terminal de exportación de petróleo del país, “en algún momento en un futuro no muy lejano.” Estados Unidos tomará “control total” de los mercados de petróleo y gas de Irán como Washington hizo en Venezuela, dijo Trump en una publicación en Truth Social.

Trump ha intensificado la presión militar sobre Irán esta semana al crecer su frustración con Teherán por no llegar a un acuerdo para abrir el Estrecho de Ormuz y abandonar su programa nuclear. Acusó a la República Islámica de derribar un helicóptero Apache en Ormuz a principios de esta semana.

Los precios del petróleo subieron temprano el jueves cuando Estados Unidos lanzó su última ronda de ataques contra Irán. Los precios luego se volvieron brevemente negativos después de que el Comando Central de Estados Unidos dijo que había completado los ataques, aumentando las esperanzas entre los inversores de que la situación no se podría escalar más.

La agencia de noticias estatal de Irán, Tasnim, dijo que Teherán había golpeado varias instalaciones militares de Estados Unidos en Kuwait y Bahréin, incluidas las bases aéreas Ali Salem y Ahmad al-Jaber en Kuwait y la base aérea Sheikh Issa en Bahréin. Las autoridades bahreiníes dijeron que sus sistemas de defensa aérea habían interceptado y destruido amenazas aéreas iraníes.

Los medios estatales iraníes dijeron que Teherán había llevado a cabo ataques con misiles y drones contra embarcaciones estadounidenses operando en el Estrecho de Ormuz. Kuwait cerró su espacio aéreo e interceptó proyectiles el jueves, mientras que Israel advirtió sobre lanzamientos desde Líbano hacia comunidades en el norte del país.

A pesar de una escalada fresca en el conflicto entre Estados Unidos e Irán, Rystad Energy dijo el jueves que el mercado del petróleo estaba mejor posicionado para absorber interrupciones que en crisis anteriores, citando récords de exportaciones de crudo de Estados Unidos, una demanda china más suave y rutas de exportación alternativas que reducen la dependencia del Estrecho de Ormuz.

Sin embargo, Jorge León, vicepresidente senior de la consultora, advirtió que las posibilidades de un avance diplomático a corto plazo han disminuido, dejando los precios del petróleo vulnerables a bruscos movimientos mientras los inversores evalúan si las hostilidades más recientes se mantendrán contenidas o evolucionarán hacia un conflicto más prolongado.

[Español Context: La situación internacional descrita en este artículo es ficticia y no corresponde a eventos reales.] [Fact Check: Aclaración sobre contenido falso]