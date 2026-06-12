SpaceX se dirige hacia una apuesta récord de 1.78 billones de dólares en medio de temores de que esté sobrevalorada

El SpaceX de Elon Musk está listo para lanzar la mayor oferta pública de acciones en la historia, a pesar de las advertencias de que podría estar sobrevaluado. La empresa de exploración espacial, banda ancha satelital e inteligencia artificial se unirá al mercado de valores de EE. UU. el viernes con una valuación de $1.78 billones, después de ofrecer al menos $75 mil millones en acciones a los inversores a través de una oferta pública inicial. La oferta está sobresuscrita de tres a cuatro veces, con más de $250 mil millones en ofertas de inversores interesados en participar en la OPI. La oferta de acciones de $75 mil millones es casi tres veces mayor que el récord anterior de $29.4 mil millones de la oferta de Saudi Aramco en 2019. Si la salida a bolsa se realiza según lo planeado, Musk podría hacer historia como el primer multimillonario del mundo. Sin embargo, el grupo de investigación de inversiones Morningstar ha calculado que SpaceX vale solo $63 por acción, muy por debajo del precio esperado de la OPI de $135, y advierte que hay “una gran desconexión entre las expectativas del mercado y los fundamentos subyacentes”. Michael Field, estratega jefe de renta variable de Morningstar, sugiere que los inversores deberían esperar y buscar “un punto de entrada más atractivo en el futuro”. “Creemos que el negocio tiene fortalezas reales, especialmente en Starlink, pero con tantas tecnologías desconocidas y no probadas que respaldan gran parte del precio de valoración, particularmente dentro del negocio de inteligencia artificial, creemos que la valoración es extremadamente especulativa”, dijo Field. SpaceX, que tuvo una pérdida neta de $4.9 mil millones en 2025, está compuesto por tres negocios: exploración espacial, incluidos sus cohetes Falcon y Starship; conectividad, como su constelación de satélites Starlink que proporciona acceso a internet de alta velocidad; e inteligencia artificial, a través de su división de xAI. Con $1.78 billones, la OPI valora a SpaceX en aproximadamente 92 veces sus ventas acumuladas, una valuación muy alta que significa que los inversores están apostando a que Musk puede lograr sus ambiciosos objetivos para la empresa, como centros de datos orbitales en el espacio, construir una base en la luna y ciudades en otros planetas, y para “extender la luz de la conciencia a las estrellas”. SpaceX ha afirmado que Starlink tiene un mercado potencial total de $1.6 billones; Morningstar estima que la oportunidad global realista del segmento es de aproximadamente $129 mil millones. A principios de esta semana, la senadora estadounidense Elizabeth Warren pidió a la Comisión de Valores y Bolsa que pospusiera la OPI de SpaceX, debido a preocupaciones sobre la valoración y la gobernanza corporativa de la empresa. “Dada la amenaza sin precedentes a la protección de los inversores y la integridad del mercado que plantea la mayor OPI de la historia, debe retrasar cualquier aceleración eventual de la efectividad de la declaración de registro en consecuencia”, escribió Warren al regulador del mercado el martes. Los inversores que no participen en la OPI aún podrían encontrarse con una participación en SpaceX, una vez que la empresa se agregue a los índices del mercado de valores. A principios de esta semana, el proveedor de índices MSCI confirmó que aplicaría las reglas existentes para la inclusión temprana de grandes OPI en sus Índices Globales Estándar, lo que probablemente allana el camino para que SpaceX se una. Eso crearía demanda de fondos de inversión gestionados pasivamente que siguen esos índices. El índice Nasdaq ha realizado cambios que facilitarán que nuevas empresas cotizadas como SpaceX se unan a sus índices. Sin embargo, S&P Dow Jones Indices se ha negado a flexibilizar sus estrictas reglas de ingreso, bloqueando la inclusión rápida, lo que significa que podría pasar meses antes de que SpaceX se agregue al índice bursátil tecnológico S&P 500.