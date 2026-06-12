Trump nombra a Jay Clayton director de inteligencia nacional

alternar título Alex Wong/Getty Images

El presidente Trump nombró el jueves a Jay Clayton, fiscal federal y exjefe de la Comisión de Bolsa y Valores, para desempeñarse como director de inteligencia nacional.

“Pocas personas en la comunidad jurídica son respetadas al nivel de Jay”, escribió el presidente en una publicación en Truth Social anunciando la nominación. “Animo al Senado de los Estados Unidos a confirmar a Jay lo antes posible. ¡Gracias por su atención a este asunto!”

La selección de Clayton se produce tras la decisión de Trump de nominar a Bill Pulte, un aliado cercano y perro de ataque político, para desempeñarse como director interino de inteligencia nacional. El nombramiento provocó una reacción política que condenó los esfuerzos en el Congreso para renovar una herramienta de inteligencia crucial antes de que expire el viernes.

El nombramiento la semana pasada de Pulte, director de 38 años de la Agencia Federal de Financiamiento de Vivienda, agitó las negociaciones del Congreso en torno a la sección 702 de la Ley de Vigilancia de Inteligencia Extranjera, una de las herramientas de vigilancia más importantes del país.

Pulte fue designado a pesar de cualquier experiencia en seguridad nacional, y su selección generó preocupaciones entre los demócratas sobre el riesgo de que inteligencia sensible se utilice como arma contra los supuestos rivales políticos del presidente.

Aún así, la nominación de Clayton no será suficiente para evitar que el programa FISA 702 expire el viernes. El jueves, la Cámara fracasó en su esfuerzo por aprobar una extensión de tres semanas del programa y abandonó Washington para un receso programado.

Está previsto que regresen a Washington la semana del 22 de junio.