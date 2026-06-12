Disney sube un 7% después de la transmisión, los parques impulsan los ingresos en el primer informe bajo el director ejecutivo Josh DAmaro

Disney informó el miércoles ingresos trimestrales que superaron las expectativas de los analistas, impulsados una vez más por sus unidades de transmisión y parques temáticos. Las acciones de la compañía aumentaron aproximadamente un 7% después del informe.

El segmento de experiencias de la compañía, que incluye los parques temáticos y cruceros de Disney, reportó casi $9.5 mil millones en ingresos, un aumento del 7% respecto al año anterior. Mientras que la asistencia global de los huéspedes creció un 2%, la visita a los parques domesticos disminuyó un 1% en comparación con el año pasado. Disney dijo que la visitación internacional en los parques domesticos fue más suave, una tendencia que continuó desde el trimestre anterior.

A pesar de las tendencias macroeconómicas e incertidumbres para los consumidores, incluidas las relacionadas con los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán a finales de febrero, que han provocado un aumento en los precios del petróleo, Disney dijo que la demanda en sus parques domesticos seguía siendo saludable. La compañía también reportó un aumento en el gasto de los huéspedes durante el trimestre.

Aquí esta el rendimiento de Disney en su segundo trimestre fiscal, finalizado el 28 de marzo, en comparación con lo esperado por Wall Street, según LSEG:

– Beneficios por acción: $1.57 ajustado vs. $1.49 esperado – Ingresos: $25.17 mil millones vs. $24.78 mil millones esperados

Los ingresos totales para el segundo trimestre fiscal de la compañía aumentaron a $25.17 mil millones, un 7% más que en el mismo período del año pasado.

La empresa también proporcionó detalles adicionales sobre su guía fiscal 2026, que incluye un crecimiento anual de beneficios ajustados de alrededor del 12%. Además, Disney espera un ingreso total del segmento para el tercer trimestre de aproximadamente $5.3 mil millones.

Para su año fiscal 2027, Disney dijo que espera un crecimiento de dos dígitos en los beneficios ajustados.

En la llamada de ganancias del miércoles con inversores, Johnston dijo que la compañía no anticipa cambios en las expectativas de crecimiento de beneficios ajustados para los años fiscales 2026 o 2027 debido a los precios de la gasolina o al gasto de los consumidores.

Este informe marca el primero desde que Josh D’Amaro asumió como CEO en marzo. Bajo el nuevo CEO, Disney ya ha pasado por una ronda de despidos y ha enfrentado una creciente presión política en torno a su presentador de televisión nocturno Jimmy Kimmel.

El miércoles, D’Amaro delineó sus planes estratégicos para el crecimiento futuro y las oportunidades, gran parte de los cuales se centraron en invertir en propiedad intelectual y avanzar en la tecnología en torno a su narración. Estos elementos fueron destacados como impulsores de los parques temáticos y los negocios de transmisión de la compañía en particular.

El segmento de entretenimiento de Disney, que incluye su televisión tradicional, transmisión y estrenos teatrales, vio un aumento del 10% en los ingresos a $11.72 mil millones en comparación con el mismo período del año pasado.

El segmento deportivo de ESPN de Disney reportó un crecimiento del 2% en los ingresos, alcanzando $4.61 mil millones en el trimestre, impulsado por tarifas más altas de suscripción y afiliación, así como por el acuerdo mediático de la NFL.

La aplicación de transmisión directa al consumidor de ESPN, que se lanzó en agosto, fue un punto brillante en el trimestre más reciente. La compañía dijo que los ingresos generados por sus suscriptores digitales durante el período compensaron con creces las disminuciones en el ecosistema de televisión tradicional.

El CFO de Disney, Johnston, abordó el movimiento de la NFL para renegociar sus acuerdos de derechos mediáticos antes de lo previsto.

“Sin embargo, somos conscientes de la incertidumbre macroeconómica que enfrentan los consumidores y no somos inmunes a los impactos, incluido cómo un aumento significativo adicional en los precios del combustible respecto a los niveles actuales podría eventualmente llevar a cambios en el comportamiento del consumidor”, dijo Johnston en la llamada.

(Nota de contexto: Las ganancias reportadas por Disney superaron las expectativas del analista, impulsadas por sus unidades de transmisión y parques temáticos. La compañía también proporcionó detalles sobre sus expectativas de crecimiento de ganancias ajustadas para los próximos años fiscales.)