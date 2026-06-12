Guerras territoriales: por qué la Copa del Mundo es una ‘bofetada’ para los jugadores de la NFL

Cuando el equipo nacional masculino de Estados Unidos salga al campo para su primer partido de la Copa Mundial, los pies de sus jugadores aterrizarán en el césped recién instalado en el estadio SoFi en Inglewood, California, típicamente el hogar de Los Angeles Rams y Los Angeles Chargers de la NFL.

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Esto se debe a que la FIFA exigió que los 16 estadios que albergan partidos de la Copa Mundial en Estados Unidos, México y Canadá tuvieran superficies de juego que fueran en su mayoría césped natural, con requisitos estrictos para garantizar superficies de juego ideales y la mejor competencia posible.

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Se invirtieron años de investigación y millones de dólares en las canchas para la Copa del Mundo, lo que incluyó la transformación de varios estadios estadounidenses de superficies sintéticas a césped natural a tiempo para el evento deportivo más grande del mundo.

El ingenio y el compromiso han llamado especialmente la atención de muchos jugadores de la NFL, los atletas que más a menudo usan esos campos para uno de los deportes más violentos del mundo, quienes se preguntan por qué su deporte no hará lo mismo por ellos cuando han estado pidiendo jugar sobre césped durante años.

“Fue una sensación desagradable”, dijo el liniero ofensivo de los New York Giants, Jermaine Eluemunor, cuando se le preguntó sobre su reacción al enterarse de que algunos estadios de la NFL cambiarían de césped artificial a césped.

Eluemunor juega sus partidos como local en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, que es uno de los campos que se están convirtiendo en césped para la Copa del Mundo, incluida la final del próximo mes. La superficie de MetLife ha sido durante mucho tiempo una fuente de molestia para los jugadores de la NFL.

“Estoy en el décimo año y puedo decir con todo mi corazón que el césped se siente mucho mejor que el césped”, añadió Eluemunor. “Con MetLife obteniendo césped, obviamente es genial para la FIFA y la Copa del Mundo. Es uno de los escenarios más grandes del mundo pero, al mismo tiempo, la NFL en su conjunto es uno de los negocios más rentables del mundo, por lo que uno pensaría que nosotros, como jugadores, tendríamos voz y voto en los campos en los que jugaremos”.

Los jugadores de la NFL coinciden casi universalmente en que el césped es una mejor superficie para jugar, en comparación con el césped sintético. Según una encuesta del sindicato de jugadores de la NFL realizada a más de 1.700 jugadores, un enorme 92% dijo que prefería el césped. Eluemunor, que posiblemente juega en la posición más física del juego, dice que sus rodillas, tobillos y espalda baja se sienten menos doloridos después de competir sobre césped, en comparación con sentirse como “absoluta mierda” después de un partido que jugó sobre césped en Nueva Orleans la temporada pasada.

La NFL, sin embargo, se ha mostrado reacia a pagar por los campos de césped, incluso cuando la liga se acerca a casi $25 mil millones en ingresos anuales, dejando la decisión a la discreción de sus equipos individuales.

La tripulación riega el césped durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2025 en el estadio MetLife en East Rutherford, Nueva Jersey. Archivo Al Bello/Getty Images

“Hay un conjunto de criterios y estándares” que la NFL y la Asociación de Jugadores de la NFL, o NFLPA, “han acordado conjuntamente y que están vinculados a nuestro acuerdo de negociación colectiva”, dijo Nick Pappas, director de campo de la NFL. “No sería aceptable que ningún lugar proporcionara una superficie de césped que no cumpliera con ese cumplimiento, por lo que el césped no es sólo la casilla a marcar, ¿verdad? Es la calidad de la superficie lo que es importante proporcionar al atleta. Me inclino por la idea de que debemos seguir determinando cómo mejorar todas nuestras superficies, independientemente del tipo de superficie”.

La FIFA, dicen los investigadores que trabajaron en los nuevos campos, no escatimó gastos en la creación de las superficies para la Copa del Mundo, a pesar de que sólo se utilizarán de forma temporal.

Entre los 16 estadios anfitriones, 10 contarán con césped de estación fría, que es una mezcla de bluegrass de Kentucky y raigrás perenne. (Eso incluye estadios cubiertos como SoFi). Los seis restantes utilizarán césped de estación cálida, que consiste en una Bermuda híbrida.

Las mezclas exactas surgieron de aproximadamente cinco años de investigación patrocinada por la FIFA realizada por expertos en césped de la Universidad Estatal de Michigan y la Universidad de Tennessee. Después de que equipos de personas encontraran las mezclas adecuadas, la hierba se cultivó en varias granjas de césped de los tres países anfitriones. El césped se plantó sobre plástico para fomentar la extensión lateral de las raíces, lo que permitió que el césped se cosechara y transfiriera fácilmente. Una vez que el césped estuvo completamente crecido, fue cortado con equipos especializados y transportado a los estadios de los tres países en camiones refrigerados, luego se colocó sobre arena y estructuras de drenaje para crear los nuevos campos.

Todo ello lo pagó la FIFA. Entonces, ¿podría la NFL hacer algo similar?

“Se necesitaría un gran compromiso”, dijo John Trey Rogers, profesor de césped en Michigan State que formó parte del equipo que ayudó a crear las superficies de juego de la Copa Mundial.

Rogers añadió que es posible para la NFL y, con la inversión adecuada en césped, los equipos podrían tener en cuenta conciertos, eventos y mal tiempo, que a menudo son las razones por las que los equipos optan por superficies sintéticas.

“La complejidad no se presta para que sea tan simple recurrir a ella”, dijo Pappas cuando se le preguntó por qué la NFL no puede simplemente exigir césped natural a un nivel de liga similar a la FIFA, señalando el clima, el estilo físico de juego y las sedes de usos múltiples.

Pappas agrega que la liga trabaja estrechamente con su sindicato en las superficies de juego: “Y el camino que estamos tomando es con la NFLPA. La mayoría de la gente simplemente no entiende que todo este trabajo se realiza con la NFLPA. El Comité Conjunto de Superficies no es algo desconocido para el director ejecutivo de la NFLPA, ni para nadie dentro de la NFLPA”.

La NFLPA, sin embargo, cree que la Copa Mundial proporciona una prueba de concepto para la NFL.

“La instalación temporal de campos de césped natural para la Copa del Mundo es una elección de ciertos propietarios de equipos de la NFL de hacer por los jugadores de fútbol lo que se niegan a hacer por los jugadores de la NFL”, dijo un portavoz de la NFLPA, añadiendo que la Copa del Mundo demuestra que existe tecnología para hacer que cada estadio sea de césped natural. “Los jugadores de la NFL, que compiten regularmente en estos campos, ayudan a financiar estos estadios y cuyo trabajo hace que la liga sea lo que es hoy, merecen el mismo compromiso con los campos de césped de calidad”.

El portavoz agregó que los jugadores sintieron que las instalaciones de césped en los estadios de la NFL con césped eran una “bofetada en la cara”.

Pappas rechaza la afirmación de prueba de concepto, diciendo que la FIFA sólo ha demostrado que puede producir campos de césped natural bajo ciertas condiciones climáticas durante una ventana exclusiva en el verano, durante la cual no habrá otros eventos en los estadios anfitriones.

“No hay manera de afirmar con seguridad y objetividad que esas superficies cumplirían absolutamente con los requisitos de la NFL”, dijo Pappas, advirtiendo contra la simplificación excesiva del tema. “El uso múltiple es un aspecto real de nuestras sedes, por lo que la capacidad de tener un campo y que tenga más de un inquilino, es decir, más que solo el uso de la NFL, hace que sea muy difícil tener césped durante una temporada completa”.

Pappas añadió que cree que ninguna liga deportiva examina sus superficies con tanta fuerza como la NFL: “Ciertamente no sentimos la necesidad de publicar el compromiso financiero como lo hacen otras ligas deportivas”.

Por ahora, algunos propietarios de la NFL ya han mostrado un compromiso con el césped natural, incluso cuando sus estadios albergan habitualmente otros eventos.

El propietario de los Miami Dolphins, Stephen Ross, compró 80 acres de tierra para crear su propia granja de césped en el cercano condado de Palm Beach, para que el equipo pudiera controlar mejor la calidad de su campo y cambiar la superficie según fuera necesario. En octubre de 2024, Taylor Swift tocó tres shows consecutivos en el Hard Rock Stadium de los Dolphins, una semana antes de un partido en casa en Miami.

Los Raiders de Las Vegas, que juegan sus partidos en casa en medio del desierto de Mojave, invirtieron en un campo de césped deslizante que se puede mover dentro y fuera del Allegiant Stadium para albergar conciertos y otros eventos.

La expansión internacional de la NFL también ha abierto los ojos de los jugadores a lo que es posible cuando se trata de superficies de juego. La liga gastó millones en un solo partido en el estadio Bernabéu de Madrid en 2025 para prepararlo para el fútbol, ​​aprovechando su campo retráctil patentado que se almacena bajo tierra para mantener el césped en perfectas condiciones.

Eluemunor dijo que el mejor campo en el que jugó en su carrera fue en Alemania en 2024, cuando los Giants jugaron contra los Carolina Panthers en el Allianz Arena, sede del Bayern Munich de la Bundesliga.

“Siempre todo se reduce a cómo se siente tu cuerpo y cómo te sientes después de un partido”, lamenta Eluemunor. “La FIFA es una de las organizaciones más grandes del mundo, pero realmente creo que la NFL también es una de las organizaciones más grandes del mundo. Obviamente, el mantenimiento sería costoso, pero también siento que sería un gasto que vale la pena saber que tus jugadores y los muchachos que estás contratando no sólo tienen confianza, sino que también se sienten cómodos y mentalmente seguros en la superficie en la que juegan”.