SpaceX concluye el primer día en el mercado de valores con un aumento del 19% después de la IPO histórica.

SpaceX concluye el primer día en el mercado de valores con un...

Titulares

Las acciones de SpaceX cerraron con un aumento del 19% el viernes, tras su muy esperada salida a bolsa, que se convirtió en la mayor oferta pública inicial de todos los tiempos y elevó el patrimonio neto de Elon Musk a la condición de billonario.

La oferta pública inicial de SpaceX se realizó el viernes por la mañana. Foto de Spencer Platt/Getty Images

Aspectos Clave

SpaceX, que abrió la negociación a $150 por acción, cerró con un aumento del 19% a $160.95 por acción. Las proyecciones iniciales preveían una apertura de $175 para SpaceX, lo que habría marcado un aumento del 30% para su acción, según CNBC y The Wall Street Journal . SpaceX fijó su precio de salida a bolsa en $135 por acción el jueves, incluso cuando se dice que las órdenes de los inversores superaron los $100 mil millones antes de hacerse pública. La OPI convirtió a Musk en el primer billonario del mundo, con un patrimonio neto estimado que alcanzó $1.1 billones al final de la negociación del viernes.

Número Importante

$2.1 billones. Esa era la capitalización de mercado de SpaceX al cierre del mercado del viernes.

¿Cómo se Compara la Riqueza de Musk con la de los Multimillonarios?

Musk ha superado en más de tres veces a las personas más ricas del mundo en patrimonio neto estimado. El cofundador de Google Larry Page, la segunda persona más rica del mundo, tenía un patrimonio neto de $293 mil millones hasta el viernes. Page es seguido por el cofundador de Google Sergey Brin ($271 mil millones), el cofundador de Amazon Jeff Bezos ($248.6 mil millones) y el cofundador de Oracle Larry Ellison ($231 mil millones).

Antecedentes Clave

SpaceX de Musk está compuesta por varias empresas. La empresa aeroespacial adquirió la startup de inteligencia artificial de Musk, xAI, a principios de este año en una transacción totalmente en acciones valorada en $250 mil millones. La startup de IA adquirió la plataforma de redes sociales X el año pasado en un acuerdo totalmente en acciones de $33 mil millones, lo que significa que tanto xAI como X se encuentran dentro del paraguas de SpaceX. La empresa de Musk ha firmado acuerdos lucrativos de IA con Anthropic y Google y planea ser la empresa dominante detrás de los centros de datos orbitales, que SpaceX ha dicho podrían desplegarse tan pronto como en 2028. Musk ha posicionado los centros de datos como una respuesta a las restricciones de recursos que tienen los centros de datos en la Tierra a medida que la demanda de IA aumenta.

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SpaceX abre a $150 – Aumenta un 20% tras la mayor OPI de la historia (Actualizaciones en vivo) (Forbes)